Răsturnare de situație în cazul medicului Cristian Staicu, ucis și incendiat în propriul apartament. Ce motiv a invocat femeia care a recunoscut crima

Adina AnghelescuBianca Dogaru
Anchetatorii au obținut mărturia femeii de 38 de ani, suspectată că l-a ucis pe medicul Cristian Staicu. Aceasta și-a recunoscut fapta în fața procurorilor după ce a fost ridicată de mascați din propria locuință, dar susține că totul s-a întâmplat în legitimă apărare.

Comunicat PTB 06.04.2026 Reținere omor asupra unui medic

Femeia, care locuia lângă Capitală alături de soțul ei, a explicat anchetatorilor că îl cunoștea pe medic de aproximativ doi ani. Legătura dintre cei doi a început în urma unor anunțuri publicate de victimă, prin care acesta căuta partenere pentru relații intime.

Deși oficial lucra ca menajeră fără forme legale și făcea curățenie în apartamentul medicului, femeia a admis că între ei exista o relație apropiată și era plătită pentru fiecare vizită la domiciliul acestuia.

Totul ar fi fost în legitimă apărare

În timpul audierilor maraton, inculpata a susținut că incidentul a fost rezultatul unui conflict spontan. Conform surselor, aceasta pretinde că bărbatul consumase alcool și devenise extrem de agresiv. Femeia declară că l-a înjunghiat pe medic în încercarea de a scăpa, după ce acesta a refuzat să o mai lase să părăsească locuința.

După ce a aplicat multiple lovituri de cuțit care au dus la decesul medicului, femeia a recurs la un gest extrem. Anchetatorii au stabilit că incendiul din apartament a fost provocat intenționat, cu scopul de a distruge probele biologice și amprentele.

Reținută inițial pentru 24 de ore, femeia este dusă astăzi la Tribunalul București cu propunere de arestare preventivă. Procurorii solicită rămânerea acesteia în spatele gratiilor pentru următoarele 30 de zile.

Ce au descoperit anchetatorii în ziua crimei

Medicul Cristian Staicu a fost găsit fără suflare în data de 2 aprilie, după ce un incendiu puternic a izbucnit în apartamentul său din Sectorul 3 al Capitalei. Deși inițial s-a crezut că este vorba de un accident, medicii au descoperit mai mult răni de cuțit pe trupul victimei și au concluzionat că incendiul a fost provocat intenționat pentru a ascunde crima.

