Noi date despre ancheta în cazul morții medicului anestezist Cristian Staicu. Necropsia a evidențiat mai multe plăgi prin înjunghiere

Adina Anghelescu
La această oră, anchetatorii de la Parchetul Tribunalului București caută să pună cap la cap toate datele pe care le-au cules din teren după ce a fost efectuată cercetarea la fața locului în cazul morții suspecte a medicului anestezist Cristian Staicu. Până acum, toate indiciile merg către o posibilă crimă mascată de un incendiu ce a avut loc într-un apartament din zona Vitan, suspectul necunoscut dând foc în apartamentul medicului Staicu după ce l-a înjunghiat mortal, pentru a fi distruse probele.

Surse judiciare au dezvăluit, pentru Gândul, detalii noi legate de acest caz.  „Necropsia realizată la INML a evidențiat faptul că medicul în vârstă de 72 de ani prezenta mai multe plăgi ce au survenit în urma înjunghierii cu un cuțit, atît în zona gâtului, abdomenului și toracelui, acestea ducând la moartea victimei”. De asemenea, pe corp erau și arsuri survenite în urma incendiului.

Medicul anestezist se retrăsese recent din activitate, ultima sa gardă la Spitalul de Oftalmologie de la Lahovari fiind sâmbătă. A ieșit duminică dimineața din gardă și de atunci nu se știe ce a făcut. Cei care l-au cunoscut, din lumea medicală, de la Spitalul Gomoiu unde a activat 35 de ani și de la spitalul de la Lahovari susțin că acesta era un doctor dedicat, avusese o boală gravă de care reușise prin tratament să se vindece, avea o fată și era divorțat. Avea o prietenă de mai mulți ani, dar nu locuiau împreună. Fata medicului este căsătorită în străinătate, cu un jurnalist dintr-o țară din Orientul Mijlociu. Aceasta a aflat vestea cutremurătoare și urmează să vină în țară pentru a se ocupa de înmormântarea tatălui ei.

Ancheta este îngreunată de faptul că, pentru a stinge incendiul, pompierii au intervenit prompt, așa cum este firesc, însă în urma unei astfel de intervenții pot fi distruse o serie de probe importante, au mai menționat sursele judiciare pentru Gândul.

