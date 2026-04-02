Ce au descoperit anchetatorii în cazul medicului Cristian Staicu, ucis și incendiat în propriul apartament. Cine ar putea fi criminalul

Un incendiu izbucnit într-un apartament din sectorul 3 a luat o turnură neașteptată. Cazul, considerat inițial, doar un simplu incident provocat de foc, evenimentul s-a transformat ulterior într-o anchetă complexă de crimă, după descoperirile făcute de anchetatori la fața locului, scrie cancan.ro. În blocul respectiv, din sectorul 3, mai mulți vecini ai victimei au observat fum dens care se răspândea pe scară și au sunat imediat la 112. Pompierii au intervenit de urgență și i-au evacuat pe locatari, doi dintre ei având nevoie de îngrijiri medicale după ce au inhalat fum. După stingerea focului, în interiorul apartamentului afectat de flăcări a fost găsit trupul neînsuflețit al proprietarului, un medic anestezist în vârstă de 72 de ani.

Însă, o descoperire făcută în momentul examinării corpului a schimbat în mod esențial direcția investigației. Pe trupul victimei au fost identificate mai multe răni provocate de un obiect ascuțit, ceea ce a indicat clar faptul că bărbatul fusese ucis înainte să izbucnească incendiul. De altfel, anchetatorii au stabilit rapid că focul ar fi fost declanșat intenționat pentru a distruge probele și a crea impresia unei morți accidentale. De asemenea, locuința nu prezenta semne de efracție, ceea ce sugerează că agresorul ar fi fost o persoană cunoscută victimei sau cineva care a avut acces fără dificultate în apartament. Potrivit primelor ipoteze, atacul ar fi avut loc în bucătărie, unde medicul ar fi fost surprins și atacat fără posibilitatea de a se apăra eficient.

