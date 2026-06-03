Prima pagină » Actualitate » Dominic Fritz, după votul în Senat pentru șefia ICR: „Putem să nu ne mai prefacem că AUR ar fi un partid anti-PSD?”

Dominic Fritz, după votul în Senat pentru șefia ICR: „Putem să nu ne mai prefacem că AUR ar fi un partid anti-PSD?”

Dominic Fritz, după votul în Senat pentru șefia ICR: „Putem să nu ne mai prefacem că AUR ar fi un partid anti-PSD?”
Cum comentează Dominic Fritz votul în Senat pentru șefia ICR
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Urmărește-ne în Discover

Președintele USR a ieșit la atac după votul în Senat care a stabilit noua conducere a Institutului Cultural Român. Dominic Fritz consideră că PSD și AUR s-au înțeles să-și impună oamenii, dovedind că există o înțelegere excelentă între cele două partide, la nevoie.

„Putem să nu ne mai prefacem că AUR ar fi un partid anti-PSD?”, scrie pe pagina de Facebook Dominic Fritz.

Mai mult, liderul USR nu se ferește să-i numească „extremiști” pe parlamentarii AUR. El arată că social-democrații s-au aliat cu „extremiștii” și conlucrează foarte bine când interesele sunt comune.

Fritz: „Există o altă majoritate funcțională”

Iată postarea lui Dominic Fritz:

Majoritatea PSD-AUR a votat o colaboratoare a lui Adrian Năstase (propusă de PSD) și un colaborator al lui Călin Georgescu (propus de AUR) la șefia instituției care promovează cultura română în străinătate, ICR.

Putem să nu ne mai prefacem că AUR ar fi un partid anti-PSD?

Sau mai crede cineva în dorința PSD de a face o coaliție «proeuropeană» când, de fapt, ne demonstrează zi de zi în parlament că deja există o altă majoritate funcțională cu extremiștii?

Moțiunea de cenzură votată de PSD-AUR nu a fost un accident. Nu a fost o majoritate de conjucturǎ împotriva unui premier prea încăpățânat, cum au încercat să ne-o vândă. A fost încă un pas în marea operațiune de salvare a PSD-ului începută de mult.

AUR a fost creat special să captureze furia oamenilor fără să pună în pericol privilegiile sistemului sau dominația PSD. E un vehicul de marketing pentru ca privilegiații și cutiile lor de pantofi să nu fie deranjați cu adevărat. George Simion e cu gura mare în public, dar mereu cu un drăguț „să trăiți” pe buze atunci când PSD are nevoie de voturi în parlament. Pe scurt, AUR e cel mai mare iepure în politica românească.

Nu cred că păcăleala va merge la nesfârșit. De aceea țin așa de mult la linia de «consecvență pe față» a USR în aceste zile. Facem ce spunem. Fără aranjamente sub masă, fără păcăleli și scheme de marketing. Șarada PSD de a avea în același timp o majoritate de rezervă cu AUR și un guvern proeuropean nu poate fi validată de USR. Iar miniștrii USR au făcut si fac treabă pentru români, așa că nu vedem motivul de ce să susținem un guvern fără acești miniștri”.

Peiu, despre vremurile când AUR vota proiectele USR

Pe de altă parte, Petrișor Peiu, în calitate de lider al grupului senatorilor AUR, le-a reamintit celor din USR cum stau lucrurile de fapt. El a făcut referire la proiectele de lege inițiate de formațiunea lui Dominic Fritz și votate de partidul său.

„Acum, fiind conducător de tractor care are și remorcă, nu mă pot abține să nu vă aduc aminte că am votat până acum 12 proiecte de legi propuse de USR. Asta înseamnă că eram în vreo alianță cu dumneavoastră? Am votat și o moțiune simplă împreună. Eu cred că trebuie să folosiți mai atent, mai grijuliu cuvântul «alianță». Înțeleg dorința de a face politică, dar vă asigur că nu este nicio alianță și vă sfătuiesc să încercați să înțelegeți utilizarea termenului alianță”, a spus Peiu.

Cine conduce Institutul Cultural Român

Senatul a numit marți, în plen, noua conducere a Institutului Cultural Român. Au fost votați Corina Încrosnatu, ca președinte, Adriana Gae și Attila Weinberger, vicepreședinți, și 14 membri pentru consiliul de conducere al instituției.

Corina Încrosnatu, propusă de PSD, a primit 81 de voturi „pentru” și 34 „împotrivă”, iar Roxana Dumitrache, propusă de grupul parlamentar USR – 18 voturi „pentru” și 97 „împotrivă”.

RECOMANDAREA AUTORULUI:

USR folosește incidentul de la Galați ca armă politică și dă vina pe PSD și AUR pentru atacul cu drona. „Voi ați lăsat România vulenarbilă!”

Victor Ponta critică posibilitatea unei guvernări PSD-USR. „Să repeți un scenariu care a dat faliment e ce își dorește cel mai tare AUR”

În plină criză politică, USR pune tunurile pe serviciile secrete și le face responsabile de haosul din România

Recomandarea video

Citește și

ACTUALITATE Ce se întâmplă cu Piața Amzei? Daniela Stanciu, viceprimar al Sectorului 1: „A fost transformată într-un hub cultural pentru industrii creative”
10:00
Ce se întâmplă cu Piața Amzei? Daniela Stanciu, viceprimar al Sectorului 1: „A fost transformată într-un hub cultural pentru industrii creative”
SPORT Mihai Stoica știe la ce jucători va renunța Gică Hagi după Georgia – România 1-1. „N-o să-i mai vedem acolo niciodată”
09:42
Mihai Stoica știe la ce jucători va renunța Gică Hagi după Georgia – România 1-1. „N-o să-i mai vedem acolo niciodată”
LIVE Proteste în lanț în România: SANITAS la București, grevă la Cugir, sedii ANAF pichetate: ”Respect promis, respect omis”
09:39
Proteste în lanț în România: SANITAS la București, grevă la Cugir, sedii ANAF pichetate: ”Respect promis, respect omis”
ACTUALITATE Viceprimarul Sectorului 1 transformă Teatrul Masca într-un muzeu imersiv. Daniela Stanciu: „Suntem în fază avansată, se va da în execuție lucrarea”
09:36
Viceprimarul Sectorului 1 transformă Teatrul Masca într-un muzeu imersiv. Daniela Stanciu: „Suntem în fază avansată, se va da în execuție lucrarea”
APĂRARE Presa din Germania salută decizia României de a acorda companiei Rheinmetall contracte de 5,7 miliarde euro. „Suntem recunoscători”
08:54
Presa din Germania salută decizia României de a acorda companiei Rheinmetall contracte de 5,7 miliarde euro. „Suntem recunoscători”
JUSTIȚIE Gheorghiță Vlad și Radu Miruță știau de dosarul DNA. Audierea, amânată din cauza ședinței CSAT privind drona căzută pe un bloc din Galați – SURSE
08:51
Gheorghiță Vlad și Radu Miruță știau de dosarul DNA. Audierea, amânată din cauza ședinței CSAT privind drona căzută pe un bloc din Galați – SURSE
Mediafax
Nicușor Dan, ”tras de urechi” de reprezentantul Rusiei la ONU pentru declarațiile despre dronă: ”Face...”
Digi24
Republica Moldova ia în calcul unirea cu România dacă nu va adera la UE în doi ani: „Acesta e planul B și va exista un preț”
Cancan.ro
Pensii mai mici cu 480 lei, de la 1 ianuarie 2027. Care sunt pensionarii din România afectați și care este condiția
Prosport.ro
Simona Halep, bogată și divorțată, a atras toate privirile cu apariția ei la gala pentru Nadia Comăneci. Și-a făcut selfie în oglindă
Adevarul
Presa maghiară anunță un posibil blackout în România. Cât de real este pericolul și ce capcană ascunde iarna viitoare
Mediafax
Radu Miruță știa de dosarul DNA al lui Gheorghiță Vlad. Audierile, amânate din cauza ședinței despre drona din Galați
Click
Biserica lui Becali și-a deschis porțile. Imagini, în premieră, din interiorul lăcașului de cult: „Nu va semăna cu nimic din ce există în România”
Digi24
Șoșoacă apără Rusia în cazul dronei de la Galați, în direct la televiziunea Kremlinului: „Ne puteți ataca și azi, și mâine”
Cancan.ro
GESTUL făcut de soția polițistului Ciprian Verdeș, după ce fiul lor l-a înjunghiat mortal. Ți se rupe sufletul! 😢 💔
Ce se întâmplă doctore
Andreea Bănică, imagini interzise pentru cardiaci! A pozat într-un costum transparent și a lăsat aproape tot la vedere
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Promotor.ro
Dacia plătește chiar și 200.000 de lei angajaților care își dau demisia
Descopera.ro
Oamenii de știință au descoperit un virus gigantic care se reproduce într-un mod complet unic
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Psiholog: – Bulă, înainte să începem terapia, o singură întrebare mai am!
Descopera.ro
Cele mai puternice particule din Univers ar putea fi și mai bizare decât se credea
EMISIUNI „EXCLUSIV RAPID” – Pancu așteaptă transferurile!
10:00
„EXCLUSIV RAPID” – Pancu așteaptă transferurile!
CONTROVERSĂ SUA au neutralizat un petrolier care a încălcat blocada Washingtonul în Strâmtoarea Ormuz în încercarea de a ajunge într-un port din Iran
09:20
SUA au neutralizat un petrolier care a încălcat blocada Washingtonul în Strâmtoarea Ormuz în încercarea de a ajunge într-un port din Iran
FLASH NEWS AUR reclamă ”ipocrizia” PSD-PNL-UDMR, după ce senatul a respins alegerea primarilor în două tururi: ”Au confirmat frica de popor”
09:16
AUR reclamă ”ipocrizia” PSD-PNL-UDMR, după ce senatul a respins alegerea primarilor în două tururi: ”Au confirmat frica de popor”
COMUNICAT Premieră în România: toate deșeurile municipale din București–Ilfov sunt tratate înainte de eliminare. Economii importante pentru primării și cetățeni
09:00
Premieră în România: toate deșeurile municipale din București–Ilfov sunt tratate înainte de eliminare. Economii importante pentru primării și cetățeni
FLASH NEWS Oana Țoiu, la Fox News: România răspunde apelului lui Trump pentru mai multă implicare în securitatea internațională
08:41
Oana Țoiu, la Fox News: România răspunde apelului lui Trump pentru mai multă implicare în securitatea internațională

Cele mai noi

Trimite acest link pe