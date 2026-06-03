Dominic Fritz, după votul în Senat pentru șefia ICR: „Putem să nu ne mai prefacem că AUR ar fi un partid anti-PSD?”

Președintele USR a ieșit la atac după votul în Senat care a stabilit noua conducere a Institutului Cultural Român. Dominic Fritz consideră că PSD și AUR s-au înțeles să-și impună oamenii, dovedind că există o înțelegere excelentă între cele două partide, la nevoie.

„Putem să nu ne mai prefacem că AUR ar fi un partid anti-PSD?”, scrie pe pagina de Facebook Dominic Fritz.

Mai mult, liderul USR nu se ferește să-i numească „extremiști” pe parlamentarii AUR. El arată că social-democrații s-au aliat cu „extremiștii” și conlucrează foarte bine când interesele sunt comune.

Fritz: „Există o altă majoritate funcțională”

Iată postarea lui Dominic Fritz:

„Majoritatea PSD-AUR a votat o colaboratoare a lui Adrian Năstase (propusă de PSD) și un colaborator al lui Călin Georgescu (propus de AUR) la șefia instituției care promovează cultura română în străinătate, ICR.

Putem să nu ne mai prefacem că AUR ar fi un partid anti-PSD?

Sau mai crede cineva în dorința PSD de a face o coaliție «proeuropeană» când, de fapt, ne demonstrează zi de zi în parlament că deja există o altă majoritate funcțională cu extremiștii?

Moțiunea de cenzură votată de PSD-AUR nu a fost un accident. Nu a fost o majoritate de conjucturǎ împotriva unui premier prea încăpățânat, cum au încercat să ne-o vândă. A fost încă un pas în marea operațiune de salvare a PSD-ului începută de mult.

AUR a fost creat special să captureze furia oamenilor fără să pună în pericol privilegiile sistemului sau dominația PSD. E un vehicul de marketing pentru ca privilegiații și cutiile lor de pantofi să nu fie deranjați cu adevărat. George Simion e cu gura mare în public, dar mereu cu un drăguț „să trăiți” pe buze atunci când PSD are nevoie de voturi în parlament. Pe scurt, AUR e cel mai mare iepure în politica românească.

Nu cred că păcăleala va merge la nesfârșit. De aceea țin așa de mult la linia de «consecvență pe față» a USR în aceste zile. Facem ce spunem. Fără aranjamente sub masă, fără păcăleli și scheme de marketing. Șarada PSD de a avea în același timp o majoritate de rezervă cu AUR și un guvern proeuropean nu poate fi validată de USR. Iar miniștrii USR au făcut si fac treabă pentru români, așa că nu vedem motivul de ce să susținem un guvern fără acești miniștri”.

Peiu, despre vremurile când AUR vota proiectele USR

Pe de altă parte, Petrișor Peiu, în calitate de lider al grupului senatorilor AUR, le-a reamintit celor din USR cum stau lucrurile de fapt. El a făcut referire la proiectele de lege inițiate de formațiunea lui Dominic Fritz și votate de partidul său.

„Acum, fiind conducător de tractor care are și remorcă, nu mă pot abține să nu vă aduc aminte că am votat până acum 12 proiecte de legi propuse de USR. Asta înseamnă că eram în vreo alianță cu dumneavoastră? Am votat și o moțiune simplă împreună. Eu cred că trebuie să folosiți mai atent, mai grijuliu cuvântul «alianță». Înțeleg dorința de a face politică, dar vă asigur că nu este nicio alianță și vă sfătuiesc să încercați să înțelegeți utilizarea termenului alianță”, a spus Peiu.

Cine conduce Institutul Cultural Român

Senatul a numit marți, în plen, noua conducere a Institutului Cultural Român. Au fost votați Corina Încrosnatu, ca președinte, Adriana Gae și Attila Weinberger, vicepreședinți, și 14 membri pentru consiliul de conducere al instituției.

Corina Încrosnatu, propusă de PSD, a primit 81 de voturi „pentru” și 34 „împotrivă”, iar Roxana Dumitrache, propusă de grupul parlamentar USR – 18 voturi „pentru” și 97 „împotrivă”.

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