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Drona cu explozibil prăbușită în România, pe agenda discuțiilor la reuniunea Consiliului Europei

Drona cu explozibil prăbușită în România, pe agenda discuțiilor la reuniunea Consiliului Europei
Drona cu explozibil prăbușită în România, pe agenda discuților la reuniunea Consiliului Europei
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Câteva teme importante vor ține capul de afiș al discuțiilor la reuniunea de joi, 18 iunie, și vineri a Consiliului Europei. Printre acestea, extinderea UE și pregătirile pentru apărare, în contextul incursiunilor unor drone în spațiul aerian al UE, inclusiv prăbușirea uneia în România.

De asemenea, liderii europeni vor discuta la Bruxelles și despre competitivitate, bugetul pe termen lung al UE (2028-2034), Ucraina, situația din Orientul Mijlociu, migrație și droguri.

Zelenski vine la reuniunea C.E.

Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, va vorbi în fața liderilor europeni despre cele mai recente evoluții din Ucraina. „Abordarea noastră pe două flancuri – sprijinirea Ucrainei și creșterea presiunii asupra Rusiei – dă roade”, a declarat António Costa, președintele Consiliului European.

Liderii UE vor discuta și punerea în aplicare a agendei UE privind pregătirea pentru apărare. „Recentele incursiuni ale unor drone în spațiul aerian al UE, inclusiv prăbușirea unei drone rusești încărcate cu explozivi în România, au scos în evidență necesitatea urgentă de continua acțiunea în acest domeniu, inclusiv prin consolidarea flancului estic al UE”, se arată în agenda întâlnirii.

În ceea ce privește extinderea UE, liderii vor discuta deschiderea primului grup tematic de capitole în cadrul negocierilor de aderare cu Ucraina și Republica Moldova. „Aceasta este o recunoaștere a hotărârii, curajului și eforturilor susținute de care au dat dovadă ambele țări în promovarea reformelor, chiar și confruntându-se cu provocări imense. De asemenea, este un semnal că oferta UE de pace, stabilitate și oportunități este de neegalat”, a precizat și Ursula von der Leyen.

De asemenea, liderii UE vor trece în revistă progresele înregistrate în ceea ce privește agenda „O Europă, o piață”, care stabilește măsuri și calendare concrete pentru inițiative legislative și de politică în următoarele cinci domenii-cheie:

  • simplificarea normelor și reducerea sarcinilor administrative,
  • aprofundarea și consolidarea pieței unice,
  • promovarea unei agende comerciale ambițioase,
  • reducerea costurilor energiei, promovând totodată decarbonizarea,
  • accelerarea transformării digitale și a transformării prin inteligența artificială.

Totodată, liderii vor discuta despre dezechilibrele macroeconomice la nivel mondial și impactul acestora asupra competitivității și prosperității Europei.

Încep discuțiile pe bugetul UE pentru 2028-2034

Discuțiile între liderii UE vor continua, apoi, cu tema „Cadru financiar multianual (CFM) pentru perioada 2028-2034”, luând ca bază Consiliul European informal desfășurat în Cipru în perioada 23-24 aprilie 2026. Pe baza cadrului de negociere prezentat de președinția cipriotă la 11 iunie 2026, aceștia vor discuta elementele principale ale bugetului pe termen lung, inclusiv realizarea de progrese în ceea ce privește noile resurse proprii.

Obiectivul este de a crea condițiile pentru ca un acord să fie obținut până la sfârșitul anului.

În fine, la C.E. se vor trece în revistă progresele înregistrate în ceea ce privește punerea în aplicare a concluziilor anterioare ale Consiliului European cu privire la migrație, dar și eforturile de combatere a drogurilor ilicite.

Potrivit agendei prezentate de Administrația Prezidențială, Nicușor Dan va participa joi și vineri la reuniunea Consiliului European.

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