Maria Zaharova, purtătorul de cuvânt al Ministerului rus al Afacerilor Externe, s-a întrebat când intenționează România să închidă reprezentanţa diplomatică ucraineană sau să expulzeze diplomați ucraineni, în urma exploziei drone ucrainene în portul Constanța. Zaharova a postat pe pagina sa de Telegram trei întrebări adresate diplomației române.

Trei întrebări adresate Bucureștiului

În mesajul său, Zaharova scrie că președintele României a recunoscut că drona care a explodat în Portul Constanța era una ucraineană, scăpată de sub control.

„Întrebări pentru Ministerul român de Externe: când intenționați să închideți reprezentanţa diplomatică ucraineană sau să expulzați diplomații ucraineni? Când vă veți cere scuze cetățenilor României pentru nenumăratele minciuni rusofobe? Și când veți înceta să mai sponsorizaţi regimul terorist de la Kiev?”, a scris Zaharova pe canalul său Telegram.

Anterior, purtătorul de cuvânt al Ministerului rus de Externe a declarat că măsurile de răspuns ale Rusiei la închiderea Consulatului General al Federației Ruse în România și la declararea consulului general Andrei Kosilin drept persona non grata nu vor întârzia să apară.

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