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Duminică stă sub semnul valului de caniculă. Zonele unde românii se vor topi de căldură, la 36 de grade la umbră, potrivit ANM

Duminică stă sub semnul valului de caniculă. Zonele unde românii se vor topi de căldură, la 36 de grade la umbră, potrivit ANM
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Weekendul care se încheie este marcat de temperaturi neobișnuit de mari pentru această perioadă a anului. România va sta în continuare sub semnul unui val de caniculă, cu temperaturi maxime de 36 de grade și un disconfort termic accentuat, dar și cu momente episodice de averse și ploi, a declarat reprezentantul ANM pentru Gîndul. 

Maxime de 31-26 grade la umbră duminică în Transilvania și Muntenia. Luni, noi valuri de căldură

Vremea caniculară, care a cuprins toată Europa, va marca acest final de weekend în România. Însă va continua și la începutul săptămânii viitoare.

Și astăzi și mâine vom avea temperaturi ridicate, cu disconfort termic. Pentru astăzi vom avea coduri galbene pentru temperaturi deosebit de ridicate în acest weekend și disconfort termic accentuat în Transilvania, Maramureș, precum și în vestul și sud-vestul Munteniei. Ne așteptăm la maxime între 31 și 36 de grade la umbră, ceva mai ridicate pentru această perioadă, dar nu ceva neobișnuit.  

Luni, 22 iunie, temperaturile mari vor continua. Mâine vor persista temperaturile deosebit de ridicate, mai ales în Maramureș, vestul și nord-vestul Transilvaniei, unde vom avea maxime între 30-34 grade, a declarat meteorologul de serviciu Iris Răducanu pentru Gândul.

Episoade izolate de averse și grindină la munte

În același timp, ne vom confrunta în continuare cu episoade de instabilitate atmosferică, mai explică ANM.

Astăzi, local în Carpații Occidentali și Carpații Meridionali vor fi episoade de instabilitate atmosferică, dar pe arii restrânse. În vestul Banatului și Crișana vom avea astfel de perioade, se vor manifesta prin averse torențiale, intensificări ale vântului până la 70 km pe oră. Pe arii restrânse, vom avea căderi de grindină. Cantitățile de apă vor atinge 15-20 litri pe metru pătrat și pe arii restrânse vor depăși 40 de litri.

Stațiunea balneoclimaterică din România în care turiștii vin să beneficieze de calitatea apelor minerale. Este supranumită „Perla Carpaților”

La munte vor fi episoade izolate de averse și vreme rea. Sursă foto: Envato

Dar și mâine așteptăm instabilitate atmosferică însemnată cantitativ, mai ales în Carpații Occidentali și local în Carpații Meridionali. Apoi Banat, Crișana, vestul Transilvaniei, cu averse torențiale și intensificări ale vântului. Pe arii restrânse vor fi vijelii, căderi de grindină, dar de mici dimensiuni, completează meteorologul. 

În Capitală, duminică, vremea va fi călduroasă, cu disconfort termic în creștere și o maximă de 31-32 de grade. Vor fi înnorări temporare după-amiaza. Vântul va sufla slab până la moderat. Mâine, 22 iunie, va continua vremea caldă, cu aceeași maximă de 31-32 de grade, mai precizează specialistul ANM.

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