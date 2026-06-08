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A murit Maria Haiduc, „doamna cântecului popular din Crișana”. Artista avea 86 de ani

Ruxandra Radulescu
A murit Maria Haiduc,
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Interpreta de muzică populară Maria Haiduc, una dintre vocile emblematice ale folclorului românesc, a murit duminică, la vârsta de 86 de ani. Vestea a fost anunțată de fiul artistei, fostul fotbalist și antrenor orădean Marcel Pușcaș.

„Acum două ore am întors ultima filă a unei lungi și frumoase povești.
Un drum parcurs împreună cu ea timp de aproape 66 de ani.
A fost ușor și greu deopotrivă.
A fost mereu optimistă.
M-a purtat mereu în gândurile ei, și eu pe ea, la fel.
Sunt mândru de o asemenea mamă!
A fost o femeie veselă, generoasă, răbdătoare și plină de povețe.
A fost o profesionistă în meserie sa, una pe care a iubit-o enorm și în a cărei istorii va dăinui.
A fost o iubitoare de Oradea și România, de Bihor și de folclor.
Înainte de toate a fost o familistă convinsă.
Mi-a fost și pavăză și mentor, dar ce nu mi-a fost!
66 de ani înseamnă o viață de om în care mi-a fost tot ce poate oferi o mamă.
Acum, la despărțirea fizică, îi pot spune MULȚUMESC!
Dumnezeu să te odihnească, mamă!
Te voi iubi mereu! Vezi mai puţine”, a scris Marcel Pușcaș într-un mesaj emoționant pe Facebook.

A murit Maria Haiduc,

A murit Maria Haiduc, „doamna cântecului popular din Crișana”. Artista avea 86 de ani

O viață dedicată muzicii

Maria Haiduc, supranumită „Doamna cântecului popular din Crișana”, s-a născut pe 29 septembrie 1939, la Oradea. Artista a debutat pe scenă în anul 1955 și și-a dedicat aproape șapte decenii din viață muzicii folclorice.

De-a lungul carierei, Maria Haiduc a cântat alături de nume mari, a susținut numeroase spectacole și turnee în țară și în străinătate și a colaborat cu emisiuni de folclor ale Televiziunii Române, inclusiv cu „Tezaur folcloric”.

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