După o lună de comă, un tânăr din Timiș care a căzut de pe trotineta electrică a murit. Cum s-a întâmplat accidentul

O familie din județul Timiș trece printr-o adevărată dramă, după ce un adolescent de doar 15 ani a decedat. Timp de o lună s-a aflat în comă de gradul IV, în spital, după ce a căzut de pe trotineta electrică.

Adolescentul de 15 ani a fost implicat în acest incident în data de 14 mai 2026. Se deplasa cu trotineta electrică pe strada Făgăraș din Dumbrăvița, în jurul prânzului, în ziua respectivă. Potrivit informațiilor, tânărul ar fi pierdut controlul trotinetei electrice și a căzut pe carosabill. În urma căderii, s-a ales cu răni foarte grave. A ajuns la spital, iar medicii au precizat că se afla în comă de gradul IV. Medicii nu au mai putut să îl salveze pe elev, arată Tion.ro.

La scurt timp după incident, mătușa adolescentului de 15 ani lansase o petiție publică prin intermediul căreia a solicitat ca trotinetele electrice să nu mai fie folosite de minori.

Familia se pregătește să îl conducă pe ultimul drum

Acum, familia și apropiații se pregătesc să îl conducă pe tânăr pe ultimul drum.

„Cu inima frântă şi o durere de nedescris în suflet, anunţăm plecarea timpurie din această lume a iubitului nostru fiu, Țucuina Dragoș Florin, la doar 15 ani. Drumul lui s-a oprit mult prea devreme, lăsând în urmă un gol uriaş”, a scris tatăl adolescentului pe Facebook.

„Astăzi, cu inimile frânte de durere, ne luăm rămas-bun de la dragul nostru nepot, Țucuina Dragoş Florin, care a plecat mult prea devreme dintre noi, la doar 15 ani. Nu există cuvinte care să poată descrie golul pe care l-a lăsat în sufletele noastre. Zâmbetul lui, bunătatea şi toate amintirile frumoase pe care ni le-a oferit vor rămâne veşnic în inimile noastre. Te vom iubi şi te vom purta mereu în gândurile noastre. Drum lin către îngeri, copil drag! Dumnezeu să te odihnească în pace”, a scris mătușa lui.

De asemenea, un alt incident a avut loc în județul Timiș, sâmbătă dimineață. Zeci de locatari dintr-un bloc au fost evacuați, iar trei persoane au fost rănite, după ce a avut loc o explozie urmată de un incediu, într-un apartament. Datele indică faptul că incidentul ar fi fost provocat de o trotinetă electrică. Vezi aici mai multe detalii.

Tragedie în Capitală

Nu este prima oară când o astfel de tragedie are loc. În București, de pildă, o femeie de cetățenie străină, de 35 de ani, și-a pierdut viața pe Bulevardul Unirii. Se deplasa, alături de o altă persoană, pe o singură trotinetă electrică. Incidentul tragic a avut loc în dreptul imobilului cu nr. 35. Vezi aici detalii.

Sursă foto: Facebook/capturi video