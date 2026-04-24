Accident mortal de trotinetă în București. O femeie de cetățenie străină și-a pierdut viața pe Bulevardul Unirii

Accident mortal de trotinetă în București. O femeie de cetățenie străină și-a pierdut viața pe Bulevardul Unirii vineri, comunică Poliția. 

La data de 24 aprilie a.c., în jurul orei 16:55, Brigada Rutieră a fost sesizată prin intermediul SNUAU 112 cu privire la producerea unui accident de circulație mortal care a avut loc pe bd. Unirii din Capitală.

Circumstanțe necunoscute

Din informațiile existente la acest moment, două persoane de naționalitate străină se deplasau cu o singură trotinetă electrică pe bd.Unirii. Accidentul s-a prosus în dreptul imobilului cu nr. 35.  Circumstanțele vor fi stabilite după finalizarea cercetărilor. Femeia ar fi pierdut controlul asupra direcției de mers, moment în care au căzut pe trotuar.

În urma accidentului de circulație, una dintre persoanele care se aflau pe trotineta electrică, femeie în vârstă de 35 de ani, a fost transportată la spital, unde în pofida eforturilor cadrelor medicale, și-a pierdut viața.

Cercetările sunt continuate de polițiștii Brigăzii Rutiere în vederea stabilirii cu exactitate a cauzelor și împrejurărilor în care s-a produs accidentul de circulație.

