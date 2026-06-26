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Elena Udrea o desființează pe Diana Buzoianu după câteva zile la Mamaia. „Ce ați făcut cu litoralul românesc? Este un dezastru!”

Elena Udrea o desființează pe Diana Buzoianu după câteva zile la Mamaia. „Ce ați făcut cu litoralul românesc? Este un dezastru!”
Elena Udrea
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Elena Udrea acuză actuala conducere că a distrus Litoralul românesc. Fostul ministru al Turismului a lansat un atac dur la adresa actualului ministru al Mediului, Diana Buzoianu, după un sejur de numai câteva zile la Mamaia. 

Fostul ministru o critică virulent pe ministra Mediului, Diana Buzoianu, după doar câteva zile petrecute pe Litoralul românesc. Udrea afirmă că stațiunea Mamaia este într-o stare deplorabilă, acuzând Guvernul că practic a distrus turismul românesc prin deciziile luate.

Perla Litoralului, Mamaia, este într-o stare jalnică

Udrea mărturisește că, deși a fost sfătuită să își petreacă vacanța în Bulgaria, a ales să meargă la Mamaia. Însă experiența i-a lăsat un gust amar.

„Ce ați făcut cu litoralul românesc? Este un dezastru!”

Fostul ministru descrie zona ca una cu un aspect deplorabil, cu plaje insuficient amenajate și numeroase afaceri închise.

„Deși toată lumea m-a sfătuit să merg în Bulgaria dacă vreau să petrec câteva zile frumoase la soare cu Eva, la început de vacanță, eu am insistat să vin la Mamaia.

Ferească Dumnezeu! Ce ați făcut cu litoralul românesc? Ce ați făcut cu turismul? Este un dezastru!

Peste jumătate dintre locații sunt închise, iar multe sunt scoase la vânzare. Doar câteva plaje sunt amenajate, aflate la capătul unor cărări lungi de sute de metri croite până la mare prin dune nesfârșite de nisip, lăsate în voia pescărușilor, de parcă ar fi doar pentru ei, nu pentru oameni”, a scris Elena Udrea.

Acuzații extrem de dure la adresa Ministerului Mediului

Fostul ministru al Turismului critică măsurile luate de actuala conducere a Mediului, despre care consideră că au afectat dramatic serviciile oferite turiștilor pe plajă.

Cât a ajuns să coste închirierea unui șezlong în stațiunea Mamaia, la mijlocul sezonului estival. Cât costă o simplă sticlă de apă în restaurant

Cât a ajuns să coste închirierea unui șezlong în stațiunea Mamaia, la mijlocul sezonului estival. Cât costă o simplă sticlă de apă în restaurant

„Când ajungi, în sfârșit, la ele și vrei să bei o apă, ți se spune că ministra Mediului a interzis beach barurile, așa că bei apă doar dacă ai adus de la supermarket. Dar dacă vrei să mergi la toaletă? Ministra Mediului a interzis și toaletele! Ți se recomandă să rezolvi problema în mare, dacă nu mai reziști până te întorci la hotel!

Ministra Mediului? Ce caută Ministerul Mediului în problema turismului? Plaja nu este o rezervație naturală, pentru pescăruși, meduze și alge! Are nevoie să fie organizată și să ofere servicii turiștilor, pentru ca aceștia să vină, agenții economici să funcționeze eficient, iar turismul românesc să prospere. Unde este responsabilul pentru turism? Există așa ceva în guvernul lui Bolojan?”, afirmă Udrea.

„Dacă trăia Ceaușescu, v-ar fi condamnat pe viață”

În continuarea mesajului său, politiciana acuză actuala guvernare, și mai ales ministerul condus de Diana Buzoianu, că afectează unul dintre cele mai importante sectoare economice. Udrea relatează că operatorii din turism iau în calcul mutarea afacerilor în Bulgaria.

Diana Buzoianu Această criză este fabricată în laboratoarele de la București si de la Moscova

Diana Buzoianu Această criză este fabricată în laboratoarele de la București si de la Moscova

„Nu este de ajuns că ați distrus tot în țara asta și că dați resursele țării pe nimic, străinilor? Acum nenorociți și turismul și îi obligați pe români să își petreacă vacanțele în străinătate? Dacă trăia Ceaușescu, v-ar fi condamnat pe viață pentru nenorocirea adusă României!

Proprietarul plajei unde ne-am oprit ne spune că, de la anul, se va muta în Bulgaria dacă lucrurile vor rămâne așa. Încerc să-l încurajez să mai aibă puțină răbdare. Poate, totuși, va exista cineva potent în politică să formeze un nou guvern și să-i trimită acasă pe acești incompetenți și trădători de țară!”, a mai transmis fostul prezidențiabil la alegerile din 2014.

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