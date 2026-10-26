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A 28-a noapte de proteste în fața Arestului Central, unde este închis Călin Georgescu. Susținătorii scandează: „Călin Georgescu este președinte”. Tribunalul București a decis astăzi eliberarea sa din arest

Oana Zvobodă
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Pentru a 28-a noapte la rând, oamenii s-au strâns în fața Arestului Central din Capitală pentru a-l susține pe Călin Georgescu, după arestarea fostului candidat la alegerile prezidențiale în dosarul de înșelăciune în formă continuată.

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Aproximativ 200 de persoane s-au adunat astăzi, 26 octombrie, în fața Arestului Central din Capitală, pentru a-l susține pe Călin Georgescu. Este a 28-a noapte de proteste. Aceștia au venit, ca în fiecare seară, cu steaguri ale României, dar și cu pancarte cu mesaje. Mulțimea a scandat minute în șir: „Călin Georgescu este președinte”, dar și „Zi de zi, aici vom fi”. 

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Tribunalul a decis eliberarea din arest a lui Călin Georgescu

Astăzi, Tribunalul București a hotărât eliberarea din arest a lui Călin Georgescu după încheierea celor 30 de zile. Decizia nu este definitivă și poate fi atacată de procurorii DIICOT.

Foto: Oana Zvobodă

Foto: Oana Zvobodă

Foto: Oana Zvobodă

Tribunalul a decis ca fostul candidat la Președinție să fie cercetat în continuare sub control judiciar, în stare de libertate, în dosarul DIICOT în care este acuzat de constituirea unui grup infracțional organizat și înșelăciune cu consecințe deosebit de grave.

„În dosarul nr. 44381/3/2026, s-a respins, ca neîntemeiată, propunerea de prelungire a măsurii arestării preventive dispuse față de inculpații G.C. și R.I. (Călin Georgescu și Ionel Rusen – n.r.), formulată de DIICOT și s-a înlocuit măsura arestării preventive dispuse fata de inculpați cu măsura controlului judiciar, pe o perioadă de 60 de zile, de la data rămânerii definitive a prezentei hotărâri. S-a dispus punerea în libertate a inculpaților, la data rămânerii definitive a prezentei hotărâri, dacă nu sunt reținuți sau arestați în altă cauză”, este decizia Tribunalului București.

Călin Georgescu a fost arestat preventiv marți, 29 septembrie, pentru o perioadă de 30 de zile în dosarul DIICOT în care este acuzat de constituire a unui grup infracțional organizat și de înșelăciune cu consecințe extrem de grave în formă continuată. Ancheta a fost declanșată în urma plângerii omului de afaceri buzoian Răzvan Leu, care afirmă că ar fi pierdut 1,1 milioane de euro după ce i s-ar fi promis obținerea unei finanțări externe în valoare de 6 milioane de euro.

Foto/Video: Oana Zvobodă

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