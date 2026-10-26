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Tribunalul București discută azi prelungirea arestării preventive a lui Călin Georgescu, în dosarul de înșelăciune de la DIICOT

Catalin Lupasteanu
Tribunalul București discută azi prelungirea arestării preventive a lui Călin Georgescu, în dosarul de înșelăciune de la DIICOT
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Tribunalul București ia, luni, în discuție propunerea anchetatorilor DIICOT de prelungire cu 30 de zile a măsurii arestării preventive în cazul fostului candidat la alegerile prezidențiale, Călin Georgescu, și a omului de afaceri Ionel Rusen, în dosarul în care cei doi sunt cercetați pentru constituirea sau inițierea unui grup infracțional organizat și înșelăciune cu consecințe deosebit de grave.

La termenul de luni al procesului vor fi aduși, din arest, în sala de judecată cei doi inculpați, unde judecătorul de drepturi și libertăți, va asculta pledoariile apărătorilor acestora dar și pe cea a procurorului DIICOT.

Decizia de luni a instanței nu este definitivă, iar în cazul unor contestații cazul va ajunge din nou la Curtea de Apel București.

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Curtea a opinat că se impune menținerea arestării

Judecătorii Curții de Apel București au desființat, vineri, în totalitate hotărârea Tribunalului București și au respins, ca neîntemeiată, cererea formulată de fostul candidat la alegerile prezidențiale privind înlocuirea măsurii preventive, din arest preventiv în arest la domiciliu.

Potrivit minutei instanței: „Admite contestația formulată de Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție – DIICOT împotriva încheierii din camera de consiliu pronunțate de judecătorul de drepturi și libertăți al Tribunalului București – Secția I Penală.

Desființează în totalitate încheierea contestată și, pe fond, rejudecând:

Respinge ca neîntemeiată cererea intimatului-inculpat de înlocuire a măsurii arestului preventiv cu măsura arestului la domiciliu. (…).

Definitivă.”

Judecătorii nu au ajuns inițial la un acord

Decizia a fost pronunțată după ce cei doi magistrați din completul Curții de Apel București nu au reușit să ajungă la o soluție comună privind măsura preventivă aplicată lui Călin Georgescu. În aceste condiții, a fost necesară constituirea unui complet de divergență, prin participarea unui al treilea judecător.

Pe 13 octombrie, Tribunalul București admisese solicitarea lui Călin Georgescu de înlocuire a arestării preventive cu arestul la domiciliu, pentru o perioadă de 30 de zile. Hotărârea nu era definitivă și a fost contestată de procurorii DIICOT.

Prin soluția pronunțată vineri, instanța superioară a dat câștig de cauză procurorilor, astfel că fostul candidat la alegerile prezidențiale rămâne în arest preventiv.

Dosarul în care este cercetat Călin Georgescu

Călin Georgescu se află în arest preventiv din 29 septembrie 2026, într-un dosar instrumentat de DIICOT, în care este acuzat de înșelăciune cu consecințe deosebit de grave și constituirea unui grup infracțional organizat.

Ancheta vizează o presupusă înșelăciune în urma căreia un om de afaceri ar fi fost prejudiciat cu aproximativ 1,1 milioane de euro, în contextul unei afaceri care presupunea obținerea unei finanțări pentru tranzacții cu metale prețioase.

Decizia Curții de Apel București privește exclusiv măsura preventivă și nu reprezintă o soluție asupra vinovăției. Călin Georgescu beneficiază de prezumția de nevinovăție.

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