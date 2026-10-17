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Este sănătos mustul sau nu? Ce spune dr. Mihaela Bilic și ce se întâmplă dacă îl dai copiilor

Este sănătos mustul sau nu? Ce spune dr. Mihaela Bilic și ce se întâmplă dacă îl dai copiilor
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Mustul este sănătos, dar doar dacă este consumat în cantități mici (un pahar mic) și ocazional. Nu este un aliment dintr-o categorie „fără limite” și nu înlocuiește apa sau fructul întreg. Mihaela Bilic explică de ce mustul are beneficii pentru sănătate, cât și riscuri majore dacă este consumat în exces.

Mustul conține compuși fenolici (proveniți mai ales din coaja și semințele strugurilor negri), care protejează celulele împotriva stresului oxidativ și susțin sănătatea aparatului cardiovascular.

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Este o sursă bună de potasiu, magneziu, fier și vitamine din complexul B, oferind o doză rapidă de energie și un efect revigorant. De asemenea, are efect laxativ ușor și diuretic. Ajută la stimularea digestiei și la eliminarea mecanic-ușoară a toxinelor prin diureză.

Cu toate acestea, există și câteva riscuri. Dr. Mihaela Bilic atrage constant atenția că fructele stoarse își pierd matricea de fibre. Fără fibre, fructoza ajunge direct și rapid în ficat. Un litru de must poate conține echivalentul a 150–200 de grame de zahăr (peste 15–20 de lingurițe de zahăr).

Are impact dur asupra glicemiei și ficatului. Consumat în cantități mari, duce la creșterea rapidă a glicemiei, urmată de prăbușirea ei (picul de insulină) și favorizează depunerea grăsimii pe burtă (steatoză hepatică/ficat gras).

Peste o anumită limită, devine laxativ puternic. Din cauza procesului natural de fermentație și a cantității mari de zahăr neabsorbit rapid, poate provoca balonare, crampe abdominale și diaree.

Mustul proaspăt stors, nefiert/nepasteurizat, poate dezvolta rapid bacterii sau drojdii. Este contraindicat nepasteurizat femeilor însărcinate, copiilor mici sau persoanelor cu imunitate scăzută.

Ce recomandă medicul nutriționist Mihaela Bilic

Porția corectă recomandată de Mihaela Bilic este de maximum 150–200 ml pe zi (un pahar mic), consumat ca un „răsfăț” și nu ca o băutură de hidratare.

Oferirea mustului copiilor trebuie făcută cu foarte multă precauție. Deși este o băutură naturală, bogată în vitamine și minerale, pentru copiii mici mustul conține două mari riscuri: concentrația uriașă de zahăr și riscul microbiologic.

Un pahar de must are la fel de mult zahăr (sau chiar mai mult) ca un suc din comerț. La copii, ingestia rapidă de zahăr simplu duce la creșterea bruscă a glicemiei (urmată de stare de agitație sau hiperactivitate), la scăderea bruscă a energiei (hipoglicemie reactivă) când efectul trece, generând iritabilitate și poftă de și mai mult dulce, și la risc crescut de carie dentară rapidă.

Totodată, sistemul digestiv al copiilor este mult mai sensibil. Zahărul în cantitate mare (fructoza) și fermentii naturali din must pot fermenta rapid în intestin. Acest lucru provoacă frecvent crampe abdominale, gaze, balonare și diaree puternică.

Mustul proaspăt stors și nepasteurizat (cel cumpărat de pe margine de drum sau făcut în gospodărie fără fierbere) conține microbi, drojdii și bacterii din coaja strugurilor. La copiii mici, imunitatea și flora intestinală nu sunt complet maturate, existând risc de indigestie sau infecții digestive (enterocolite).

Nu în ultimul rând, mustul începe să fermenteze și să producă alcool la doar câteva ore după ce a fost stors, mai ales dacă este ținut la temperatura camerei. Chiar și un procent infim de alcool (0,5%–1%) poate afecta organismul unui copil mic.

Care este cantitatea acceptabilă pentru copii

Sub 2 ani: strict interzis (sistemul digestiv nu este pregătit).

2–5 ani: cu mare prudență (maximum 50 ml, pasteurizat (fiert) și diluat 1:1 cu apă).

Peste 5 ani: cu moderație (maximum 100 ml, doar ca gustare sau desert).

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