Mihaela BILIC, recomandări pentru un intestin sănătos. Ce trebuie să facem ca să evităm problemele

18 nov. 2025, 13:59, Actualitate
În cazul în care acuzați oboseală și o digestie dificilă, iar infecțile sunt tot mai frecvente, toate acestea ar putea fi semne ale unui dezechilibru intestinal. Medicul nutriționist Mihaela Bilic ne arată cum să menținem sănătoasă flora intestinală și ce alimente sunt esențiale.

Acest dezechilibru mai este cunoscut și ca disbioză și poate fi cauza apariției unor serioase probleme de sănătate, de la tulburări digestive la afectarea sistemului imunitar.

Bilic spune ce este microbiota

Într-o postare pe Facebook, Mihaela Bilic explică faptul că microbiota, ansamblul bacteriilor și al microorganismelor din tubul digestiv, are un rol major în buna funcționare a organismului.

„Compusă din 100.000 de miliarde de microorganisme din specii diferite, microbiota are o greutate de aproape 2 kilograme la un adult. Ea participă activ la digestie, are rol esențial în imunitate și influențează echilibrul sistemului nervos și endocrin”, a scris Bilic.

Mai departe, cunoscutul nutriționist arată că dezechilibrul intestinal poate apărea din cauza stresului, a alimentației dezechilibrate sau chiar a infecțiilor repetate. Ca prime semne avem balonare, diaree sau constipație, dar și oboseala persistentă.

Pentru a evita problemele, Mihaela Bilic recomandă trei categorii de nutrienți esențiali: probiotice, prebiotice și postbiotice.

Probioticele se iau din alimente fermentate, care contribuie la refacerea florei intestinale.

„Kefirul este o băutură fermentată pe bază de lapte cu o concentrație de probiotice de 10 ori mai mare decât în iaurt: în iaurt avem 2-4 specii de bacterii și 1-5 miliarde de fermenți activi, în timp ce kefirul conține 20-40 specii de bacterii și 7-50 miliarde de fermenți activi”, spune Mihaela Bilic.

Alte alimente bogate în probiotice: varza murată, kimchi, miso și kombucha.

Despre prebiotice și unde le găsim

„Pastele făinoase, cartofii și orezul consumate după ce s-au răcit conțin amidon recristalizat care nu mai poate fi absorbit din intestin, dar este fermentat în colon de către microbiotă. Lintea și fasolea boabe conțin fibre solubile cu efect prebiotic, la fel ca pectinele din piersici, mere, caise sau legume precum morcov, dovlecel și cartof dulce.

Fibrele insolubile din sparanghel, anghinare, ceapă, praz și banane verzi se numesc FOS, adică fructo-oligo-saharide, și au rolul de a hrăni bacteriile benefice din intestin.

Pe lângă vitaminele A și D, calciu, acid linoleic și acizi grași antiinflamatori, laptele este unul dintre puținele alimente care conține butirat în mod natural”, mai arată Mihaela Bilic.

Astfel, pentru un echilibru intestinal optim, cunoscutul medic nutriționist recomandă alimente care combină probiotice, prebiotice și postbiotice și oferă ca exemplu kefirul, bananele verzi și untul.

