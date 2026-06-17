Cele 3 alimente la care trebuie să renunțăm după 40 de ani. Mihaela Bilic explică motivul pentru care nu ar trebui să le mai mâncăm.

Medicul nutriționist Mihaela Bilic a dezvăluit care sunt cele 3 alimente pe care oamenii nu ar trebui să le mai consume după 40 de ani. Totodată, ea a explicat și motivele pentru care ar trebui să se renunțe la acestea.

Cele 3 alimente sunt:

1. Produsele de patiserie. După 40 de ani, capacitatea organismului de a gestiona vârfurile de glicemie scade, crescând riscul de diabet de tip 2 și acumulare de grăsime viscerală (pe abdomen).

2. Mezelurile. Sunt pline de sodiu, nitriți și grăsimi saturate. Sodiul în exces favorizează retenția de apă și creșterea tensiunii arteriale, o problemă tot mai comună după această vârstă.

3. Prăjelile. Grăsimile trans și surplusul de ulei adaugă calorii goale extrem de greu de ars de un metabolism leneș și afectează direct profilul lipidic (colesterolul).

De asemenea, medicul nutriționist a precizat că după vârsta de 40 de ani oamenii ar trebui să mănânce cu 30% mai puțin decât la 20 de ani.

Totodată, Mihaela Bilic a dezvăluit că un secret pentru a nu lua în greutate este să nu folosim foarte multă grăsime, precum ulei sau untură, atunci când gătim. În plus, aceasta a mai spus că mâncarea gătită, precum ciorba, rămâne cel mai echilibrat aliment.

„După 40 de ani trebuie să mâncăm cu 30% mai puțin decât la 20. Mâncarea tradițională îngrașă dacă gătim după metode tradiționale: cu foarte multă grăsime, cu multă prăjeală, ulei. Dacă vrei să nu iei în greutate, trebuie să fii zgârcit cu uleiul. (…) Mâncarea gătită, cum e ciorba, rămâne cel mai dietetic și echilibrat aliment”, a spus Mihaela Bilic.