Prima pagină » Actualitate » Alimentul pe care-l credeai sănătos, dar care poate crește glicemia

09 ian. 2026, 23:03, Actualitate
foto ilustrativa: sursa foto: Envato

Care este alimentul pe care-l credeai sănătos, dar care poate crește glicemia. Deși acest aliment are un gust bun și este apreciat, el poate să provoace creșteri ale nivelului de zahăr din sânge, în special în rândul celor care suferă de diabet.

Diabetul este boala cronică ce apare ca urmare a producerii insufieciente de insulină sau a utilizării ineficiente a acestui hormon de către organism. Insulina are rolul de a menține glicemia în limite normale, iar dereglarea acestui mechanism favorizează apariția hiperglicemiei. La nivel mondial, afecțiunea aceasta este o problemă majoră de sănătate publică, fiind asociată cu un ris crescur de complicații cardiace, renale și neurologice, dar și cu o rată ridicată a mortalității.

În gestionarea diabetului, regimul alimentar reprezintă un element-cheie. În general, fructele proaspete sunt recomandate datorită aportului de vitamine, minerale și fibre. În schimb, variantele deshidratate ridică probleme specifice. Prin eliminarea apei, zaharurile naturale rămân concentrate, iar porție mică de fructe uscate poate echivala, din punct de vedere al carbohidraților, cu o cantitate mult mai mare de fructe proaspete.

sursa foto: Hepta

sursa foto: Hepta

Uscarea naturală sau industrială duce deci la o densitate crescută de fructoză și glucoză, fapt ce favorizează creșteri rapide ale glicemiei. Efectul evine cu atât mai accentuat atunci când produsele sunt consumate frecvent sau în cantități mari, situație ce poate fi riscantă pentru persoanele cu diabet, în special în lipsa unui control atent al porțiilor.

Dar, există și opțiuni care, dacă sunt consumate cu moderație, pot fi integrate într-un regim alimentar echilibrat. Este vorba de migdale, nuci, fistic, caju și arahide. Acestea conțin puțini carbohidrați, au un indice glicemic redus și sunt bogate în grăsimi benefice, fibre și proteine. Ele pot contribui la menținerea sațietății și la încetinirea absorbției zaharurilor în sânge, fiind astfel alternative mai sigure pentru persoanele cu diabet.

