Focuri de armă trase în Times Square, din New York, la parada echipei Knicks, noua campioană din NBA

Mai multe focuri de armă s-au auzit în celebra piață Times Square, din New York, acolo unde avea loc parada echipei Knicks, noua campioană din NBA. Poliția a anunțat că nu au existat răniți în acest incident.

„Polițiștii au intervenit în urma unei sesizări privind focuri de armă”, a declarat pentru AFP un ofițer al poliției din New York (NYPD).

Zona, plină de suporteri veniți la Cupa Mondială

În acest cartier din New York se adună numeroși suporteri veniți să vadă meciurile de la Cupa Mondială de fotbal.

Potrivit NYPD, nicio persoană nu a fost rănită. Oamenii legii nu au făcut arestări, dar investigațiile continuă în acest caz.

Un videoclip urcat pe rețelele sociale arată piața și o mișcare de panică în rândul persoanelor prezente. La un moment dat, pe filmare se aud mai multe focuri de armă.

Echipa New York Knicks a sărbătorit joi, 18 iunie, pe străzile metropolei americane primul titlul în NBA din 1973 încoace. În același timp, orașul este „invadat” de microbiști veniți să vadă jocurile programate în East Rutherford, la Cupa Mondială. Marți seară, Franța a jucat acolo cu Senegalul (scor 3-1), iar următoarea partidă este programată pe 23, între Senegal și Norvegia.