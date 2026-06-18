Prima pagină » Actualitate » Fritz pune sub semnul întrebării că Magyar l-ar fi sunat pe Kelemen Hunor. „UDMR refuză să voteze un premier care negociază pe față cu AUR”

Fritz pune sub semnul întrebării că Magyar l-ar fi sunat pe Kelemen Hunor. „UDMR refuză să voteze un premier care negociază pe față cu AUR”

Fritz pune sub semnul întrebării că Magyar l-ar fi sunat pe Kelemen Hunor. „UDMR refuză să voteze un premier care negociază pe față cu AUR”
Adaugă Gândul ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover
Președintele USR, Dominic Fritz, a luat poziție față de ceea ce consideră a fi „un linșaj mediatic intolerabil față de UDMR. Acesta acuză faptul că partidul condus de Kelemen Hunor este desființat public pentru că refuză să voteze un premier care negociază fără probleme cu AUR. 
În altă ordine de idei, arată liderul USR, este îndoielnic ceea ce s-a speculat în spațiul public. Și anume că premierul maghiar Peter Magyar i-ar fi cerut lui Hunor ca partidul său să nu voteze guvernul Veștea. De altfel, chiar șeful UDMR a negat acest telefon.

Fritz: L-a sunat premierul Magyar pe Kelemen?

Într-un comentariu postat pe contul său de socializare, Fritz apreciază că este de netolerat linșajul mediatic la care expus UDMR din cauza AUR. Primarul Timișoarei amintește că partidul suveranist ar fi călcat mormintele strămoșilor cetățenilor maghiari din România.

L-a sunat premierul Magyar pe Kelemen?
UDMR refuză să voteze un premier care negociază pe față cu AUR, partid care le-a călcat în picioare, la propriu, mormintele strămoșilor. Răspunsul este un linșaj mediatic intolerabil care pune sub semnul întrebării loialitatea unei întregi comunități, cu tot felul de teorii absurde despre cum a intervenit Budapesta la formarea guvernului la noi.
Conduc un oraș unde românii, maghiarii, sârbii și germanii trăiesc împreună de sute de ani. Au construit împreună Timișoara prin puterea diversității.
Știu ce înseamnă pacea interetnică. Dar știu și cât de fragilă este când cineva decide s-o instrumentalizeze politic. Sistemul clientelar care și-l dorește pe Adrian Veștea prim-ministru e în stare să genereze ură interetnică doar ca să-și instaleze guvernul.
E direct din manualele de propagandă folosite în cele mai întunecate momente ale istoriei. Nu sunt doar cuvinte. E un foc pe care nimeni nu-l poate stinge ușor, odată aprins.

„Nu vă jucați cu focul urii interetnice”

În finalul mesajului său, edilul Timișoarei îi solicită statului să ia poziție și face un apel la responsabilitate.
Fac un apel la responsabilitate: nu vă jucați cu focul urii interetnice. Cer statului român să reacționeze.
Iar pe voi, cei care mă urmăriți, vă îndemn să nu vă obișnuiți cu ura, care a devenit limbajul de fiecare zi. Mirați-vă și revoltați-vă de fiecare dată! Doar așa ne vom păstra comunitățile sănătoase.
Comentarii 0

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Mediafax
Ziua Z pentru Dominic Fritz! Verdictul Curții Supreme îi poate ARUNCA ÎN AER cariera politică
Digi24
Ce se va întâmpla cu Volodimir Zelenski după război. Răspunsul dat de majoritatea ucrainenilor
Cancan.ro
Insecta care a invadat Bucureștiul din cauza căldurii. Avertismentul autorităților
Prosport.ro
FOTO. Maria Sharapova, apariție rară în costum de baie. Cum arată rusoaica la 39 de ani
Adevarul
Soarta guvernului Veștea, în mâinile AUR. Fost consilier prezidențial: „Fără acordul lui George Simion, nu poate exista o asemenea mișcare"
Mediafax
Noua „armă” împotriva scumpirilor: o aplicație din Grecia compară prețurile din magazine în timp real
Click
678 de călugărițe și-au donat creierul într-un experiment unic. Ce a descoperit celebrul studiu din 1986?
Digi24
Societatea secretă a elitei mondiale, expusă accidental pe internet. Ce discută miliardarii și când are loc următoarea întâlnire
Cancan.ro
Ciprian Ciucu audiat la DNA. Informații de ultimă oră despre primarul Capitalei
Ce se întâmplă doctore
Imagini rare cu Adelina, soția lui Cristi Chivu! Are 44 de ani, dar arată impecabil. Secretul unei siluete de invidiat. „Metabolismul meu a devenit mai lent!”
Ciao.ro
Daniel Buzdugan, de urgență la spital! Era dezbrăcat și aproape inconștient
Promotor.ro
Dacia Spring 2026 a fost confirmat oficial. Rivalul pentru BYD Dolphin Surf și Hyundai Inster va fi produs în Europa
Descopera.ro
3 motive pentru care extratereștrii nu ne vizitează
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. MARIA: – Bă Ioane, dacă îți bag un piranha în chiloți, știi ce face?
Descopera.ro
Cum afectează abandonul repetat comportamentul animalelor
FLASH NEWS Parlamentul European condamnă incursiunile cu drone ale Rusiei în România și alte state membre. „UE nu se va lăsa intimidată“
15:50
Parlamentul European condamnă incursiunile cu drone ale Rusiei în România și alte state membre. „UE nu se va lăsa intimidată“
ULTIMA ORĂ Petrișor Peiu – AUR dezvăluie că un PSD-ist l-a invitat la discuții despre programul de guvernare
15:48
Petrișor Peiu – AUR dezvăluie că un PSD-ist l-a invitat la discuții despre programul de guvernare
EXCLUSIV Adina Anghelescu dezvăluie informații explozive din dosarul lui Ciprian Ciucu la DNA. „Este un context foarte nefavorabil pentru tabăra lui Bolojan”
15:46
Adina Anghelescu dezvăluie informații explozive din dosarul lui Ciprian Ciucu la DNA. „Este un context foarte nefavorabil pentru tabăra lui Bolojan”
SURSE SURSE Dominic Fritz ar urma să fie declarat în conflict de interese de instanța supremă. Primarul Timișoarei și-ar pierde mandatul. Ce se întâmplă cu funcția de președinte al USR
15:42
SURSE Dominic Fritz ar urma să fie declarat în conflict de interese de instanța supremă. Primarul Timișoarei și-ar pierde mandatul. Ce se întâmplă cu funcția de președinte al USR
AI AFLAT! Gândul prezintă Best Of Ai aflat! Cu Ionuț Cristache – vineri, 19 iunie, de la ora 15.00
15:37
Gândul prezintă Best Of Ai aflat! Cu Ionuț Cristache – vineri, 19 iunie, de la ora 15.00
FLASH NEWS Prima navă franceză cu GNL traversează Strâmtoarea Ormuz după acordul dintre SUA și Iran
15:15
Prima navă franceză cu GNL traversează Strâmtoarea Ormuz după acordul dintre SUA și Iran

Cele mai noi

Trimite acest link pe