Președintele USR, Dominic Fritz, a luat poziție față de ceea ce consideră a fi „un linșaj mediatic intolerabil” față de UDMR. Acesta acuză faptul că partidul condus de Kelemen Hunor este desființat public pentru că refuză să voteze un premier

Peter Magyar chiar șeful UDMR a negat acest telefon. În altă ordine de idei, arată liderul USR, este îndoielnic ceea ce s-a speculat în spațiul public. Și anume că premierul maghiari-ar fi cerut lui Hunor ca partidul său să nu voteze guvernul Veștea. De altfel,

Fritz: L-a sunat premierul Magyar pe Kelemen?

Într-un comentariu postat pe contul său de socializare, Fritz apreciază că este de netolerat linșajul mediatic la care expus UDMR din cauza AUR. Primarul Timișoarei amintește că partidul suveranist ar fi călcat mormintele strămoșilor cetățenilor maghiari din România.

L-a sunat premierul Magyar pe Kelemen?

UDMR refuză să voteze un premier care negociază pe față cu AUR, partid care le-a călcat în picioare, la propriu, mormintele strămoșilor. Răspunsul este un linșaj mediatic intolerabil care pune sub semnul întrebării loialitatea unei întregi comunități, cu tot felul de teorii absurde despre cum a intervenit Budapesta la formarea guvernului la noi.

Conduc un oraș unde românii, maghiarii, sârbii și germanii trăiesc împreună de sute de ani. Au construit împreună Timișoara prin puterea diversității.

Știu ce înseamnă pacea interetnică. Dar știu și cât de fragilă este când cineva decide s-o instrumentalizeze politic. Sistemul clientelar care și-l dorește pe Adrian Veștea prim-ministru e în stare să genereze ură interetnică doar ca să-și instaleze guvernul.

E direct din manualele de propagandă folosite în cele mai întunecate momente ale istoriei. Nu sunt doar cuvinte. E un foc pe care nimeni nu-l poate stinge ușor, odată aprins.

„Nu vă jucați cu focul urii interetnice”

În finalul mesajului său, edilul Timișoarei îi solicită statului să ia poziție și face un apel la responsabilitate.

Fac un apel la responsabilitate: nu vă jucați cu focul urii interetnice. Cer statului român să reacționeze.