Gafă monumentală făcută de Oana Țoiu. Ministrul de Externe al României a transmis „condoleanțe familiilor celor răniți” în incidentele din Marea Neagră

Ministrul interimar al Afacerilor Externe, Oana Țoiu, a făcut o gafă de proporții vineri, 16 octombrie, în timpul declarațiilor de presă susținute la finalul ședinței de guvern. Țoiu a transmis „condoleanțe” familiilor marinarilor care au fost „răniți” în timpul incidentelor care au avut loc recent în Marea Neagră, inclusiv în apele teritoriale ale României. Cel mai probabil, ministra a vrut să se refere la familiile marinarilor care, din păcate, și-au pierdut viața în urma incidentelor. De asemenea, Oana Țoiu a afirmat că, în acest moment, Marea Neagră reprezintă „unul dintre cele mai riscante locuri” pentru navigatori.

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„Numărul de decese din ultima vreme depășește, practic, riscurile din alte zone de comerț maritim”

Întrebată dacă dronele care au lovit joi, 15 octombrie, nava aflată la aproximativ 14 mile marine de Sulina erau rusești, ministra a explicat că investigațiile încă sunt în derulare și că rezultatele urmează să fie anunțate de anchetatori.

După ce a transmis condoleanțe familiilor marinarilor care au fost „răniți”, Oana Țoiu a precizat că a discutat cu oficiali din „țările de naționalitate” ale pacienților care au fost tratați în unitățile medicale din România. Cel mai probabil, ministra ar fi vrut să spună „țările de origine” sau „țările de proveniență”.

„Autoritățile care se ocupă de partea de investigație tehnică sunt încă în proces de analiză. În momentul în care vor fi rezultate, le vor anunța dumnealor. Noi, la nivel diplomatic, avem o poziție foarte clară față de responsabilitatea generării acestor riscuri la Marea Neagră.

Marea Neagră, în acest moment, este unul dintre cele mai riscante locuri pentru navigatori. Numărul de decese din ultima vreme depășește, practic, riscurile din alte zone de comerț maritim. Și aici e un moment să reafirm condoleanțele noastre față de familiile celor răniți.

Am fost în legătură, în aceste zile, la fiecare dintre incidente, cu oficiali din țările de naționalitate al pacienților. Aici au mulțumit României pentru efortul care a fost realizat atât în zona de salvare, cât și de tratament medical de care au avut parte”, a declarat Oana Țoiu.

Nicușor Dan, interviu pentru Bloomberg: România nu poate afirma că dronele care au lovit navele din Marea Neagră sunt rusești

Președintele Nicușor Dan a precizat tot vineri, 16 octombrie, în cadrul unui interviu pentru publicația americană Bloomberg, că sute de drone au pătruns, de la începutul războiului din Ucraina, pe teritoriul României, iar o mare parte dintre ele sunt rusești.

Totuși, întrebat specific despre orginea dronelor care au lovit cele două nave în largul coastelor României, săptămâna aceasta, președintele a subliniat că „din punct de vedere tehnic, România nu poate afirma acum că sunt rusești”.

„Din punct de vedere tehnic, nu putem afirma acum că sunt rusești. Ceea ce putem spune este că am avut sute de drone aeriene la granița de pe Dunăre cu Ucraina, care au pătruns pe teritoriul României, iar în ceea ce privește o mare parte dintre ele, putem afirma că sunt rusești, deoarece avem fragmente din acestea care conțin componente rusești și care au fost deviate în timpul războiului către teritoriul României.

În ceea ce privește drona aeriană care a ajuns în zona apelor, putem spune că atacurile vizează un coridor naval folosit de ucraineni pentru a-și transporta mărfurile spre Bosfor și către alte regiuni ale lumii. Prin urmare, este vorba despre un coridor folosit de ucraineni și nu există niciun motiv pentru ca acesta să fie atacat de o altă parte”, a transmis Nicușor Dan.