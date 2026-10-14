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Bulgaria caută modalități pentru a-și spori securitatea la Marea Neagră în contextul incidentelor cu drone, inclusiv activarea Articolului 4 al NATO

Bulgaria caută modalități pentru a-și spori securitatea la Marea Neagră în contextul incidentelor cu drone, inclusiv activarea Articolului 4 al NATO
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Președinta Bulgariei, Iliana Iotova, a precizat miercuri că Sofia are pe masă opțiunea de a invoca Articolul 4 al NATO după ce mai multe nave comerciale din Marea Neagră au fost lovite de drone, iar una dintre acestea s-a scufundat. Statul vecin caută în prezent sprijin tehnic pentru monitorizarea permanentă aeriană și prin satelit a Zonei Economice Exclusive, dar  și o coordonare mult mai strânsă cu România și Turcia pentru a asigura siguranța coridoarelor maritime civile.

Iliana Iotova a precizat miercuri că Bulgaria „urmărește includerea securității maritime pe agenda reuniunii extraordinare a Consiliului European” și a avertizat, de asemenea, că escaladarea războiului dintre Ucraina și Rusia transformă Marea Neagră într-un teatru de război.

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De asemenea, Iotova a avut miercuri o convorbire telefonică cu președintele Nicușor Dan pe acest subiect, în timp ce miniștrii Apărării din ambele țări au discutat separat pentru a identifica măsuri comune de combatere a dronelor. O reuniune dedicată securității Mării Negre la care să participe România, Bulgaria și Turcia este așteptată în zilele următoare pentru stabilirea unor măsuri concrete.

„Situația din Marea Neagră devine din ce în ce mai complexă și necesită acțiuni sporite și coordonate din partea noastră, ca aliați. Asigurarea securității și a libertății de navigație în regiune este o chestiune de interes comun și responsabilitate comună. Numai printr-un schimb eficient de informații, o supraveghere sporită și o coordonare strânsă putem răspunde riscurilor tot mai mari și proteja securitatea în Marea Neagră”, a declarat Dimitar Stoianov, ministrul Apărării bulgar.

În paralel, Sofia a anunțat că va adera, până la finalul lunii, la inițiativa NATO „Drone Edge”. În acest sens, Bulgaria a alocat 80 de milioane de euro pentru achiziționarea a 20 de sisteme, inclusiv 10 unități mobile și 10 unități staționare, prin intermediul mecanismului SAFE.

De asemenea, prim-ministrul bulgar Rumen Radev a convocat o reuniune de urgență a consiliului de securitate înainte de a purta discuții cu ambasadorul rus Eleonora Mitrofanova și cu secretarul general al NATO, Mark Rutte.

Radev a declarat că Bulgaria nu are dovezi concludente care să stabilească originea dronelor, dar a adăugat că „nu există nicio logică pentru ca Ucraina să își distrugă propriile nave, iar rezultatele acestor atacuri sunt în favoarea Rusiei”. Radev și membrii guvernului său au fost reticenți în a da vina direct pe Rusia pentru atacuri.

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