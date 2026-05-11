A demarat programul „Litoralul pentru Toți” 2026. Aceasta este a 48-a ediție a programului social, anunță Federația Patronatelor din Turism.

Potrivit FPTR, primele zile ale ediției 2026 confirmă interesul real al turiștilor români pentru vacanțele pe litoral în extrasezon. Astfel, numeroși turiști au ajuns în weekend la malul mării. Hotelurile care dispun de piscine interioare încălzite și centre spa au înregistrat un număr semnificativ de rezervări și solicitări, preia Mediafax.

Prețurii

Ediția cu numărul 48 a programului „Litoralul pentru Toți” se desfășoară în perioada 3 mai și 21 iunie 2026. În program sunt incluse unități de cazare de 2, 3 și 4 stele.

Eforie Nord, tarifele pornesc de la 42 lei pentru cazare fără masa, 90 lei cazare cu mic dejun, 253 lei cazare cu all inclusive

Neptun Olimp, tarifele pornesc de la 48 lei, 121 lei cazare cu mic dejun și 256 lei cazare cu all inclusive;

Eforie Sud, tarifele pornesc de la 52 lei pentru cazare fără masă, 102 lei cazare cu mic dejun și 261 lei cazare cu all inclusive;

în Mamaia, tarifele pornesc de la 62 lei pentru cazare fără masă, 78 lei cazare cu mic dejun și 275 lei cazare cu all inclusive;

în Jupiter, tarifele pornesc de la 71 lei pentru cazare fără masă, 157 lei cazare cu demipensiune și 223 lei cazare cu all inclusive;

în Venus, tarifele pornesc de la 83 lei pentru cazare fără masă. 121 lei cu cazare mic dejun și 256 lei cazare cu all inclusive;

în Saturn, tarifele pornesc de la 88 lei pentru cazare fără masă și 286 lei cazare cu all inclusive;

în Costinești, tarifele pornesc de la 94 lei pentru cazare fără masa. 291 lei cazare cu all inclusive;

în Mamaia Nord, tarifele pornesc de la 122 lei pentru cazare fără masa. 160 lei cazare cu mic dejun, 318 lei cazare cu all inclusive.

80 de hoteluri în program, de la 2 la 5 stele

Tarifele practicate în acest an sunt similare celor din ediția de primăvară a anului trecut. La anumite hoteluri chiar mai mici, susțin reprezentanții federației.

Pentru prima dată în ultimii ani, programul marchează o diversificare vizibilă a unităților participante, de la apartamente și hoteluri de 2 stele, până la unități de cazare de 5 stele.

În 2026, FPTR estimează că peste 80 de hoteluri vor participa la program, punând la dispoziție aproximativ 8.000 de locuri de cazare pe noapte.

