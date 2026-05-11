A demarat programul „Litoralul pentru Toți” 2026. Aceasta este a 48-a ediție a programului social, anunță Federația Patronatelor din Turism.
Potrivit FPTR, primele zile ale ediției 2026 confirmă interesul real al turiștilor români pentru vacanțele pe litoral în extrasezon. Astfel, numeroși turiști au ajuns în weekend la malul mării.
Hotelurile care dispun de piscine interioare încălzite și centre spa au înregistrat un număr semnificativ de rezervări și solicitări, preia Mediafax.
Ediția cu numărul 48 a programului „Litoralul pentru Toți” se desfășoară în perioada 3 mai și 21 iunie 2026. În program sunt incluse unități de cazare de 2, 3 și 4 stele.
Tarifele practicate în acest an sunt similare celor din ediția de primăvară a anului trecut. La anumite hoteluri chiar mai mici, susțin reprezentanții federației.
Pentru prima dată în ultimii ani, programul marchează o diversificare vizibilă a unităților participante, de la apartamente și hoteluri de 2 stele, până la unități de cazare de 5 stele.
În 2026, FPTR estimează că peste 80 de hoteluri vor participa la program, punând la dispoziție aproximativ 8.000 de locuri de cazare pe noapte.
Recomandarea autorului: 1 Mai 2026. Ce preț are un magnet cu „Vama Veche” pe litoral. Tarabele sunt pline de suveniruri