Greșeala pe care aproape toți o facem când plătim cu cardul. Avertismentul specialiștilor.

La fel ca multe alte aspecte ale vieții noastre, și metodele de plată au fost influențate de tehnologie. Banii în numerar sunt folosiți tot mai puțin, în timp ce plățile cu cardul și alte metode de plată online continuă să crească, scrie El Economista.

Deși plătim din ce în ce mai mult cu cardul, experții atrag atenția că majoritatea dintre noi procedează greșit atunci când plătesc. Astfel și își pun banii în pericol din cauza neatenției la detalii.

Totul pornește de la dezvoltarea tehnologică. Deși companiile introduc aceste inovații pentru a ne face viața mai ușoară, există situații în care îmbunătățirile pot genera probleme care înainte nu existau. Unul dintre exemplele menționate de Banca Spaniei este plata contactless, adică acea metodă prin care nu mai este necesară introducerea cardului în terminal, deoarece, datorită tehnologiei de radiofrecvență, este suficient să apropii cardul pentru a efectua plata.

Problema este că plata contactless s-a răspândit atât de mult încât aproape nimeni nu mai introduce cardul în terminal. În multe cazuri nici măcar nu acordăm atenție sau nu verificăm suma afișată pe POS înainte de efectuarea plății.

Banca Spaniei subliniază că trebuie să verificăm întotdeauna valoarea afișată. Greșeala pe care o fac majoritatea cumpărătorilor este să refuze atunci când sunt întrebați: „Doriți o copie a bonului?”.

Deși, în majoritatea cazurilor, copia pare inutilă și poate exista impresia că protejăm mediul evitând tipărirea pe hârtie, adevărul este că această copie reprezintă dovada emisă de terminalul de plată (POS). Ea conține toate detaliile tranzacției și este esențială pentru a verifica pe loc că totul este în regulă.

Cum să eviți problemele atunci când plătești cu cardul