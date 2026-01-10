De ce ne spun experții să evităm plata cu cardul, deși aceasta este o modalitate de plată tot mai des folosită

Plata cu cardul a devenit, treptat, metoda de plată cea mai folosită, după ce s-a remarcat prin rapiditatea și comoditatea sa. Totuși, acest proces ar putea să nu fie atât de inofensiv pe cât credem… sau cel puțin asta arată din ce în ce mai multe studii, potrivit El Economista.

Conform unui studiu publicat în Journal of Retailing, în 2024, bazat pe analiza a 71 de cercetări care au examinat comportamentul a peste 11.000 de persoane, plata cu cardul de credit ne face să cheltuim mai mult decât dacă am plăti cu bani lichizi, chiar dacă suma de plată este aceeași.

Analiza arată că există o corelație între plățile electronice și tendința de a cheltui mai mult atunci când cumpărăm, scrie Mediafax. Autorii explică faptul că utilizarea cardului nu influențează major comportamentul, dar efectul este „semnificativ”.

„Ușurința cu care plătești cu cardul îi poate face pe consumatori să cheltuiască fără să se gândească și să cumpere lucruri de care, în realitate, nu au nevoie”, a explicat pentru BBC Richard Whittle, economist la Salford Business School.

Acest efect psihologic este amplificat de componenta vizibilă: nimănui nu îi place să dea bani fizic din mână în mod constant, experții susținând că, în anumite cazuri, plata în numerar îi descurajează pe oameni de la cumpărături impulsive.

În concluzie, experții recomandă încercarea de a reveni parțial la plata cu bani lichizi sau cel puțin la planificarea cumpărăturilor, pentru un control mai bun al cheltuielilor, chiar dacă este dificil să ne întoarcem la folosirea exclusivă a numerarului după ce am descoperit comoditatea plății cu cardul bancar.

