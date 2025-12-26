Prima pagină » Economic » Controversă în Elveția pe renunțarea la plata cu numerar. Clienții cer revenirea la plata cash

Controversă în Elveția pe renunțarea la plata cu numerar. Clienții cer revenirea la plata cash

26 dec. 2025, 13:06, Economic
Controversă în Elveția pe renunțarea la plata cu numerar. Clienții cer revenirea la plata cash

Elveția, una dintre cele mai stabile economii din lume, se află în mijlocul unei dezbateri aprinse. Tot mai multe magazine, cafenele și restaurante aleg plățile exclusiv cu cardul sau telefonul. Decizia nu e totuși pe placul tuturor. Mulți clienți cer revenirea la numerar și spun clar că banii cash rămân esențiali în viața de zi cu zi.

Un fost bancher elvețian a vrut să scoată din bancă aproximativ 150.000 de franci elvețieni cash. Deși banii erau în contul lui, procedura a devenit complicată. Mai multe bănci i-au spus că nu poate lua numerarul pe loc și i-au cerut documente suplimentare pentru justificarea retragerii.

El susține că situația arată o realitate nouă: în Elveția, clienții nu mai pot decide liber cum își folosesc banii. Din acest motiv, el și alți cetățeni cer schimbări și un control mai mare asupra resurselor financiare proprii.

De ce banii cash rămân importanți

Susținătorii plăților cu numerar spun că banii fizici protejează libertatea și confidențialitatea. Ei consideră că sistemele bancare digitale lasă totul la vedere și pot expune oamenii la supraveghere nedorită sau chiar la blocarea accesului la bani.

În plus, există temeri că renunțarea completă la numerar poate crea dependență totală de instituțiile financiare și poate elimina orice alternativă în caz de probleme tehnice sau crize economice.

Dezbaterea continuă

Subiectul plăților cash rămâne unul sensibil, mai ales într-o țară ca Elveția, cu tradiție bancară și accent puternic pe confidențialitate. Deocamdată, nu există o decizie clară privind „soarta” banilor fizici, însă discuțiile publice arată că mulți oameni încă văd numerarul ca pe o parte importantă.

