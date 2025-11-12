Prima pagină » Economie » Plata cu cardul de credit a devenit un obicei periculos. De ce recomandă experții plata în numerar

12 nov. 2025, 22:39, Economie
Cadrul de credit a devenit alegerea preferată pentru mulți români atunci când fac cumpărăturile zilnice. Experții trag un semnal de alarmă asupra acestui obicei aparent inofensiv pentru că poate ascunde o capcană financiară care afectează bugetul familiei.

De ce este riscant să plătești cu cardul la cumpărăturile zilnice

Cardul de credit a devenit pentru mulți români varianta preferată atunci când merg la cumpărături sau fac plăți curente. La prima vedere, pare o metodă comodă, sigură și ușor de folosit pentru orice situație de zi cu zi. Totuși, experții atrag atenția că acest obicei ascunde riscuri financiare semnificative.

Odată cu scumpirea alimentelor și a produselor de bază, salariile par insuficiente pentru cheltuielile lunare. Tot mai multe persoane folosesc cardul de credit pentru a acoperi lipsurile, fără a conștientiza consecințele reale.

O simplă sesiune de cumpărături de 200–250 de lei poate părea neînsemnată, dar se adună surprinzător de repede. Lună de lună, sumele neplătite atrag dobânzi și comisioane care apasă tot mai greu pe bugetul familiei.

Cum te ajută plata în numerar să protejezi bugetul

Specialiștii spun că folosirea zilnică a cardului de credit te face să pierzi contactul cu valoarea reală a banilor. Este mai simplu să treci cardul prin POS decât să scoți bani fizic din portofel pentru fiecare achiziție. Plata în numerar te oblige să conștientizezi cheltuielile și să te oprești înainte de a depăși bugetul planificat.

Experții recomandă renunțarea la reflexul de a scoate cardul la supermarket și înlocuirea lui cu o listă realistă. Planificarea meselor și evitarea cumpărăturilor impulsive reduc risipa și previn dependența de creditul lunar.

Cardul de credit ar trebui folosit doar pentru achiziții mari, precum electrocasnice, laptopuri sau piese de mobilier. Pentru cheltuielile zilnice, numerarul rămâne cea mai sigură metodă de a menține controlul asupra bugetului personal.

