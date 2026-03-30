Prima pagină » Actualitate » De ce tot mai mulți experți recomandă să învelești cardul bancar în folie de aluminiu. Metoda simplă care te poate proteja

Plata cu cardul a devenit rutină, mai ales după pandemie, însă aceeași tehnologie care aduce confort poate fi exploatată de infractori. Experții avertizează că datele cardului pot fi furate fără contact fizic și propun o soluție surprinzător de simplă: folie de aluminiu, conform eleconomista.es.

Plata contactless, comodă dar vulnerabilă

Plata cu cardul a devenit un standard în prezent. Schimbarea majoră a venit în 2020, odată cu pandemia, când plățile contactless au explodat. Utilizatorii și comercianții au preferat această metodă datorită vitezei și simplității: apropii cardul de terminal și plata este efectuată instant, fără introducerea PIN-ului.

Acest sistem funcționează prin tehnologia RFID (identificare prin frecvență radio) și prin semnale electromagnetice, care conectează cipul cardului sau funcția NFC a telefonului cu terminalul de plată. Practic, schimbul de date are loc fără contact direct, doar prin apropiere.

Foto: elEconomista.es

Avertismentul autorităților: infractorii profită de tehnologie

Deși sistemul este extrem de convenabil, autoritățile atrag atenția asupra unui risc real. Potrivit Comisiei Federale de Comerț din Statele Unite, infractorii cibernetici au început să exploateze exact aceste facilități.

Mai concret, aceștia pot intercepta și fura datele cardului fără fir, folosind echipamente capabile să citească informațiile transmise prin tehnologia contactless.

Metoda este simplă și greu de detectat: un hoț trebuie doar să se apropie de victimă, iar în câteva secunde poate extrage datele cardului sau chiar sume de bani, fără ca persoana vizată să-și dea seama.

Soluția neașteptată: folie de aluminiu

Din acest motiv, tot mai multe persoane recurg la o metodă aparent rudimentară: învelirea cardului în folie de aluminiu.

Explicația este una tehnică. Datorită compoziției sale, folia de aluminiu este un conductor excelent de electricitate. Atunci când intră în contact cu undele electromagnetice, generează curenți electrici care circulă pe suprafața exterioară, fără a permite semnalului să pătrundă în interior.

Pe scurt, folia acționează ca un scut care blochează comunicarea dintre card și dispozitivele de citire neautorizate.

Specialiștii spun că grosimea obișnuită a foliei de aluminiu este suficientă pentru a proteja cardul de astfel de atacuri. Totuși, nu este singura soluție.

Există și alternative mai moderne:

  • portofele speciale cu protecție RFID
  • dezactivarea plăților fără PIN pentru card
  • monitorizarea constantă a tranzacțiilor

Citește și

DEZVĂLUIRI Cum răspunde Bolojan la întrebarea – credeți că Sorin Grindeanu ar fi un premier bun în situația actuală?
20:05
Cum răspunde Bolojan la întrebarea – credeți că Sorin Grindeanu ar fi un premier bun în situația actuală?
FLASH NEWS Ilie Bolojan: „România nu are nevoie de un guvern minoritar”
20:01
Ilie Bolojan: „România nu are nevoie de un guvern minoritar”
FLASH NEWS Bolojan invită PSD să depună moțiune de cenzură împotriva Guvernului. Ce spune despre relația cu Sorin Grindeanu
19:40
Bolojan invită PSD să depună moțiune de cenzură împotriva Guvernului. Ce spune despre relația cu Sorin Grindeanu
ULTIMA ORĂ Bolojan anunță măsuri discriminatorii pentru români. Scade acciza doar la motorină, nu și la benzină. Chiar și așa, nu știe cu cât. „Lucrăm la 1-2 ipoteze
19:17
Bolojan anunță măsuri discriminatorii pentru români. Scade acciza doar la motorină, nu și la benzină. Chiar și așa, nu știe cu cât. „Lucrăm la 1-2 ipoteze
CONTROVERSĂ Una spune, alta face Guvernul Bolojan. În ciuda „reformei”, numărul angajaților la stat a crescut, la începutul anului, cu peste 1500. Dezvăluirea, făcută de un fost premier liberal
19:03
Una spune, alta face Guvernul Bolojan. În ciuda „reformei”, numărul angajaților la stat a crescut, la începutul anului, cu peste 1500. Dezvăluirea, făcută de un fost premier liberal
DIGITALIZARE Portofelul European pentru Identitate Digitală: ce este și când ar putea cetățenii din România să îl utilizeze
18:51
Portofelul European pentru Identitate Digitală: ce este și când ar putea cetățenii din România să îl utilizeze
Mediafax
Guvernul pregătește reducerea accizei doar pentru motorină. Ilie Bolojan explică de ce benzina nu va fi plafonată
Digi24
„Administrația Trump practic imploră Iranul să vândă petrol”. Efectul paradoxal al războiului din Orientul Mijlociu
Cancan.ro
Localitatea din România în care poți cumpăra o casă bătrânească cu doar 9.999 de euro. Terenul are 1100 de metri pătrați
Prosport.ro
FOTO. Imagini hot cu noua iubită a milionarului care a avut o relație cu Mădălina Ghenea
Adevarul
„Nu pot să ofer un salariu de 5.000 de lei net!” – Mesajul unui antreprenor care a divizat internetul
Mediafax
Primul obuzier K9 „Tunetul” a ieșit de pe linia de producție pentru Forțele Terestre Române
Click
Afacerea cu care a dat lovitura un tânăr de 16 ani, după ce a refuzat o ofertă de 300 de mii de dolari
Digi24
Opoziția din Ungaria preia conducerea chiar și în fiefurile partidului lui Viktor Orban (sondaje)
Cancan.ro
Zodia care primește o veste foarte proastă înainte de Paște, care îi poate schimba viața, spune maestrul Mihai Voropchievici
Ce se întâmplă doctore
Secretul siluetei Corinei Caragea. Cum reușește să se mențină în formă fără diete drastice! Imagini incendiare cu vedeta tv
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Promotor.ro
Primăria Sector 4 va da 600 de lei pentru carburant sau reducere la transportul public. Cine poate beneficia de acești bani
Descopera.ro
Care este cel mai mare număr?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bulă: – Părinte, spune am voie cu femei în post?
Descopera.ro
Povara invizibilă care epuizează femeile: cele opt forme ale „muncii mintale” din viața de zi cu zi

