De ce tot mai mulți experți recomandă să învelești cardul bancar în folie de aluminiu. Metoda simplă care te poate proteja

Plata cu cardul a devenit rutină, mai ales după pandemie, însă aceeași tehnologie care aduce confort poate fi exploatată de infractori. Experții avertizează că datele cardului pot fi furate fără contact fizic și propun o soluție surprinzător de simplă: folie de aluminiu, conform eleconomista.es.

Plata contactless, comodă dar vulnerabilă

Plata cu cardul a devenit un standard în prezent. Schimbarea majoră a venit în 2020, odată cu pandemia, când plățile contactless au explodat. Utilizatorii și comercianții au preferat această metodă datorită vitezei și simplității: apropii cardul de terminal și plata este efectuată instant, fără introducerea PIN-ului.

Acest sistem funcționează prin tehnologia RFID (identificare prin frecvență radio) și prin semnale electromagnetice, care conectează cipul cardului sau funcția NFC a telefonului cu terminalul de plată. Practic, schimbul de date are loc fără contact direct, doar prin apropiere.

Avertismentul autorităților: infractorii profită de tehnologie

Deși sistemul este extrem de convenabil, autoritățile atrag atenția asupra unui risc real. Potrivit Comisiei Federale de Comerț din Statele Unite, infractorii cibernetici au început să exploateze exact aceste facilități.

Mai concret, aceștia pot intercepta și fura datele cardului fără fir, folosind echipamente capabile să citească informațiile transmise prin tehnologia contactless.

Metoda este simplă și greu de detectat: un hoț trebuie doar să se apropie de victimă, iar în câteva secunde poate extrage datele cardului sau chiar sume de bani, fără ca persoana vizată să-și dea seama.

Soluția neașteptată: folie de aluminiu

Din acest motiv, tot mai multe persoane recurg la o metodă aparent rudimentară: învelirea cardului în folie de aluminiu.

Explicația este una tehnică. Datorită compoziției sale, folia de aluminiu este un conductor excelent de electricitate. Atunci când intră în contact cu undele electromagnetice, generează curenți electrici care circulă pe suprafața exterioară, fără a permite semnalului să pătrundă în interior.

Pe scurt, folia acționează ca un scut care blochează comunicarea dintre card și dispozitivele de citire neautorizate.

Specialiștii spun că grosimea obișnuită a foliei de aluminiu este suficientă pentru a proteja cardul de astfel de atacuri. Totuși, nu este singura soluție.

Există și alternative mai moderne:

portofele speciale cu protecție RFID

dezactivarea plăților fără PIN pentru card

monitorizarea constantă a tranzacțiilor

Recomandarea autorului: