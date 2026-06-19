Prima pagină » Actualitate » Industria muzicală acuză de furt companiile de IA. Cum au ajuns melodiile protejate prin copyright să „antreneze” inteligența artificială

Industria muzicală acuză de furt companiile de IA. Cum au ajuns melodiile protejate prin copyright să „antreneze” inteligența artificială

Industria muzicală acuză de furt companiile de IA. Cum au ajuns melodiile protejate prin copyright să „antreneze” inteligența artificială
Industria muzicală acuză de furt companiile de IA / foto ilustrativ, sursa: Envato
Adaugă Gândul ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Este un război total declanșat între industria muzicală și companiile de inteligență artificială. Disputa a pornit de la folosirea a milioane de melodii protejate prin copyright pentru „antrenarea” sistemelor de inteligență artificială.

Această dispută ar putea redefini regulile copyrightului, scrie The Atlantic.

Creatorii de conținut nu au fost contactați

Investigația jurnalistică arată că unele dintre cele mai folosite sisteme IA au fost „antrenate” pe milioane de melodii protejate. Creatorii lor nu au fost contactați de firmele IT.

Jurnaliștii arată că dezvoltatorii de inteligență artificială au acces la baze de date uriașe, în care sunt stocate milioane de piese muzicale. Câteva dintre aceste seturi de date includ melodii protejate de drepturi de autor, care au fost utilizate pentru „antrenarea” programelor de inteligență artificială capabile să genereze muzică.

„Săpând” pentru acest subiect de presă, jurnalistul Alex Reisner a descoperit colecții care conțin între câteva sute de mii și peste 12 milioane de melodii.

Au fost „furate” piese din aproape toate genurile muzicale, de la pop și rock până la muzică clasică, jazz sau heavy metal. Se pare că bazele de date nu conțin fișiere audio, ci sunt liste uriașe de linkuri către melodii disponibile pe platforme precum Spotify și YouTube.

Acum, casele de discuri, dar și muzicienii acuză că folosirea acestor creații fără acordul lor reprezintă o încălcare gravă a drepturilor de autor.

Cele mai noi sisteme de IA sunt capabile să genereze melodii noi pornind de la simple instrucțiuni introduse de utilizatori. Iar compozițiile seamănă izbitor de multe cu celebre piese deja existente pe piață, atât ca stil, cât și ca structură muzicală.

Warner, Sony și Universal au intentat procese

Potrivit sursei citate, industria muzicală susține că succesul acestor platforme are la bază munca de ani de zile a artiștilor. Iar adevărații creatori de conținut nu primesc niciun fel de compensație financiară pentru faptul că firmele de IT le folosesc piesele.

În context, din 2024 încoace, marile case de discuri americane, inclusiv Warner Music, Sony Music și Universal Music Group, au deschis procese împotriva unor platforme populare de generare muzicală. Arătate cu degetul au fost Suno și Udio. Reclamațiile insistă pe faptul că zeci de mii de melodii au fost utilizate fără licență pentru „antrenarea” algoritmilor de IA.

În apărarea lor, dezvoltatorii IA invocă principiul juridic american numit „fair use”. Acesta permite utilizarea unor opere protejate pentru scopuri considerate transformative.

Muzica generată de IA, tot mai căutată

Instrumentele de IA care generează muzică sunt relativ ieftine. Pe piață există servicii care costă doar câțiva dolari și „mixează” sute sau chiar mii de melodii lunar.

În ultimii ani a explodat conținutul muzical creat automat. Platformele de streaming se confruntă deja cu un val de astfel de materiale. Spotify a eliminat anterior zeci de milioane de piese generate artificial, iar platforma franceză Deezer a anunțat că aproape jumătate dintre fișierele încărcate zilnic sunt realizate cu ajutorul inteligenței artificiale.

Disputa nu este doar despre tehnologie, ci și despre viitorul creației artistice.

Comentarii 0

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Citește și

ACTUALITATE Miruță, pericol pentru România. Valentin Stan: Tocmai a dat voie Ucrainei să arunce în aer absolut orice vrea în apele teritoriale ale României. Să ne apere Dumnezeu
08:00
Miruță, pericol pentru România. Valentin Stan: Tocmai a dat voie Ucrainei să arunce în aer absolut orice vrea în apele teritoriale ale României. Să ne apere Dumnezeu
ACTUALITATE Dorința lui Zelenski, veșnic neîmplinită. Dan Dungaciu: „Ucraina cere oprirea războiului pentru că simte că Rusia nu se mai oprește din a avansa pe teren”
08:00
Dorința lui Zelenski, veșnic neîmplinită. Dan Dungaciu: „Ucraina cere oprirea războiului pentru că simte că Rusia nu se mai oprește din a avansa pe teren”
UTILE Ce salarii au agenții de pază de la BGS, Securitas, RPG Security și G4S, în 2026. Cât câștigă lunar, cu sporuri de noapte, tichete de masă, bonusuri
07:39
Ce salarii au agenții de pază de la BGS, Securitas, RPG Security și G4S, în 2026. Cât câștigă lunar, cu sporuri de noapte, tichete de masă, bonusuri
SĂNĂTATE Ce s-a întâmplat cu pasagerii de pe vasul de croazieră cu epidemie de hantavirus. OMS a făcut anunțul momentului
07:33
Ce s-a întâmplat cu pasagerii de pe vasul de croazieră cu epidemie de hantavirus. OMS a făcut anunțul momentului
MARIUS TUCĂ SHOW Gen. Silviu Predoiu: „Nu suntem victimele, ci suntem voluntarii jocurilor liderilor Germaniei, Franței, Americii”
07:30
Gen. Silviu Predoiu: „Nu suntem victimele, ci suntem voluntarii jocurilor liderilor Germaniei, Franței, Americii”
UTILE Cresc pensiile pentru acești 1.000.000 de pensionari români, de la 1 iulie 2026. Cine beneficiază de majorare
07:15
Cresc pensiile pentru acești 1.000.000 de pensionari români, de la 1 iulie 2026. Cine beneficiază de majorare
Mediafax
SURPRIZĂ! Denise Rifai, suspectă în dosarul DNA în care este acuzat Ciprian Ciucu.
Digi24
Ce se va întâmpla cu Volodimir Zelenski după război. Răspunsul dat de majoritatea ucrainenilor
Cancan.ro
O însoțitoare de zbor îl dă de gol pe Traian Băsescu. Ce ar fi făcut în avion
Prosport.ro
Imaginile zilei: Gigi Becali a cărat „cărămizi” de bani cash cu papornița de hârtie!
Adevarul
ANALIZĂ Cum ar arăta România cu un cabinet AUR. Avertismentul politologului Andrei Țăranu: „Are mai multe fețe”
Mediafax
DOCUMENT EXCLUSIV. Tribunalul Ilfov a suspendat deciziile lui Bolojan împotriva susținătorilor lui Veștea
Click
Transformare spectaculoasă pentru Oana Roman și fiica ei! Câte kilograme au slăbit și care este secretul succesului: „E chiar bine”
Digi24
Societatea secretă a elitei mondiale, expusă accidental pe internet. Ce discută miliardarii și când are loc următoarea întâlnire
Cancan.ro
Insecta care a invadat Bucureștiul din cauza căldurii. Avertismentul autorităților
Ce se întâmplă doctore
Primul val de caniculă lovește România. Temperaturile urcă până la 36 de grade! Disconfortul termic va fi accentuat
Ciao.ro
Daniel Buzdugan, de urgență la spital! Era dezbrăcat și aproape inconștient
Promotor.ro
Cât costă cel mai nou sedan BMW în România?
Descopera.ro
3 motive pentru care extratereștrii nu ne vizitează
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. MARIA: – Bă Ioane, dacă îți bag un piranha în chiloți, știi ce face?
Descopera.ro
Toate telefoanele mobile din Rusia vor fi incluse într-un registru național
HOROSCOP Mihai Voropchievici nominalizează zodia care se mută în casă nouă, în a doua jumătate a anului 2026
07:49
Mihai Voropchievici nominalizează zodia care se mută în casă nouă, în a doua jumătate a anului 2026
ULTIMA ORĂ JD Vance își amână vizita în Elveția. Negocierile SUA-Iran intră într-o nouă fază incertă: „Discuții tehnice nu au fost finalizate”
07:29
JD Vance își amână vizita în Elveția. Negocierile SUA-Iran intră într-o nouă fază incertă: „Discuții tehnice nu au fost finalizate”
ACTUALITATE 19 Iunie, calendarul zilei: Larisa Iordache împlinește 30 de ani. Este realizat pentru prima dată în România un transplant de inimă artificială
07:15
19 Iunie, calendarul zilei: Larisa Iordache împlinește 30 de ani. Este realizat pentru prima dată în România un transplant de inimă artificială
LIVE UPDATE Război în Ucraina, ziua 1.576. Rusia acuză un atac cu drone lângă centrala nucleară de la Zaporojie
06:59
Război în Ucraina, ziua 1.576. Rusia acuză un atac cu drone lângă centrala nucleară de la Zaporojie
MARIUS TUCĂ SHOW Alexandru Rafila numește USR „partid de extremă stânga” și AUR partid „de dreapta conservator”. Ce argumente are
06:30
Alexandru Rafila numește USR „partid de extremă stânga” și AUR partid „de dreapta conservator”. Ce argumente are
ATAC Focuri de armă trase în Times Square, din New York, la parada echipei Knicks, noua campioană din NBA
06:22
Focuri de armă trase în Times Square, din New York, la parada echipei Knicks, noua campioană din NBA

Cele mai noi

Trimite acest link pe