Industria muzicală acuză de furt companiile de IA. Cum au ajuns melodiile protejate prin copyright să „antreneze” inteligența artificială

Este un război total declanșat între industria muzicală și companiile de inteligență artificială. Disputa a pornit de la folosirea a milioane de melodii protejate prin copyright pentru „antrenarea” sistemelor de inteligență artificială.

Această dispută ar putea redefini regulile copyrightului, scrie The Atlantic.

Creatorii de conținut nu au fost contactați

Investigația jurnalistică arată că unele dintre cele mai folosite sisteme IA au fost „antrenate” pe milioane de melodii protejate. Creatorii lor nu au fost contactați de firmele IT.

Jurnaliștii arată că dezvoltatorii de inteligență artificială au acces la baze de date uriașe, în care sunt stocate milioane de piese muzicale. Câteva dintre aceste seturi de date includ melodii protejate de drepturi de autor, care au fost utilizate pentru „antrenarea” programelor de inteligență artificială capabile să genereze muzică.

„Săpând” pentru acest subiect de presă, jurnalistul Alex Reisner a descoperit colecții care conțin între câteva sute de mii și peste 12 milioane de melodii.

Au fost „furate” piese din aproape toate genurile muzicale, de la pop și rock până la muzică clasică, jazz sau heavy metal. Se pare că bazele de date nu conțin fișiere audio, ci sunt liste uriașe de linkuri către melodii disponibile pe platforme precum Spotify și YouTube.

Acum, casele de discuri, dar și muzicienii acuză că folosirea acestor creații fără acordul lor reprezintă o încălcare gravă a drepturilor de autor.

Cele mai noi sisteme de IA sunt capabile să genereze melodii noi pornind de la simple instrucțiuni introduse de utilizatori. Iar compozițiile seamănă izbitor de multe cu celebre piese deja existente pe piață, atât ca stil, cât și ca structură muzicală.

Warner, Sony și Universal au intentat procese

Potrivit sursei citate, industria muzicală susține că succesul acestor platforme are la bază munca de ani de zile a artiștilor. Iar adevărații creatori de conținut nu primesc niciun fel de compensație financiară pentru faptul că firmele de IT le folosesc piesele.

În context, din 2024 încoace, marile case de discuri americane, inclusiv Warner Music, Sony Music și Universal Music Group, au deschis procese împotriva unor platforme populare de generare muzicală. Arătate cu degetul au fost Suno și Udio. Reclamațiile insistă pe faptul că zeci de mii de melodii au fost utilizate fără licență pentru „antrenarea” algoritmilor de IA.

În apărarea lor, dezvoltatorii IA invocă principiul juridic american numit „fair use”. Acesta permite utilizarea unor opere protejate pentru scopuri considerate transformative.

Muzica generată de IA, tot mai căutată

Instrumentele de IA care generează muzică sunt relativ ieftine. Pe piață există servicii care costă doar câțiva dolari și „mixează” sute sau chiar mii de melodii lunar.

În ultimii ani a explodat conținutul muzical creat automat. Platformele de streaming se confruntă deja cu un val de astfel de materiale. Spotify a eliminat anterior zeci de milioane de piese generate artificial, iar platforma franceză Deezer a anunțat că aproape jumătate dintre fișierele încărcate zilnic sunt realizate cu ajutorul inteligenței artificiale.

Disputa nu este doar despre tehnologie, ci și despre viitorul creației artistice.