Ioana Dogioiu, mesaj cu subînțeles după ședința PNL: „Nu mor caii când vor câinii”

Ioana Dogioiu, purtătoarea de cuvânt a Guvernului demis Bolojan, a reacționat după ședința PNL de luni seară, 15 iunie. Deși nu are în fișa postului să comenteze dincolo de activitatea Executivului, Dogioiu a ținut să se remarce printr-un mesaj cu subînțeles postat pe social media.

Astfel, pe pagina personală de Facebook, Ioana Ene Dogioiu a transmis ce crede ea despre situația actuală.

PNL nu votează Guvernul Veștea

Luni seară, ședința liberalilor s-a încheiat cu decizia partidului de a nu susține un guvern condus de Adrian Veștea, prim-vicepreședinte PNL. Mai mult, Ilie Bolojan i-a dat ultimatum lui Veștea să își depună mandatul marți, la prima oră, în caz contrar riscând excluderea din partid.

„Nu mor caii când vor câinii”, a scris Ioana Dogioiu, pe Facebook, potrivit Hotnews. Ea nu a oferit niciun fel de explicații și nici nu a precizat la ce anume se referă în postarea sa.

„Considerăm că, în perioada următoare, dat fiind situația în care ne găsim, dat fiind pulverizarea politică în Parlament, se impun consultări. Solicitarea PNL este către președintele României, să reia consultările cu partidele politice, în așa fel încât să se degaje o soluție, pentru a avea un guvern care este susținut într-o manieră transparentă – inclusiv un guvern minoritar dacă va fi cazul – în așa fel încât să existe responsabili, să existe susținere, pe baza unui pact național, care să aibă în vedere situația politică în care se găsește România, situația bugetară și cea economică.

În zilele următoare vom avea discuții cu partenerii politici pentru a clarifica aceste aspecte”, a precizat Ilie Bolojan, la finalul ședinței Biroul Politic Național al PNL.

Mai departe, el a transmis că reprezentanții PNL nu vor vota Guvernul Veștea:

„Parlamentarii PNL au fost mandatați ca, la viitoarea ședință în care s-ar putea exprima votul de instalare, în Parlamentul României, să procedeze după formula «prezent, nu votez». Iar parlamentarii sau cei care ar putea fi propuși din cadrul membrilor PNL într-un astfel de posibil Guvern, fără susținerea PNL, își vor pierde calitatea de membri ai PNL.

Având în vedere că noaptea este un sfetnic bun, PNL i-a solicitat domnului Veștea depunerea mandatului până mâine dimineață la ora 10:00”.

Veștea ignoră ultimatumul PNL

Imediat după încheierea ședinței BPN al PNL, Adrian Veștea a anunțat, pe Facebook, că nu își va depune mandatul, așa cum i-a solicitat Ilie Bolojan.

„Tocmai ce s-a încheiat ședința Biroului Politic Național, alături de deputații și senatorii PNL, primarii și președinții CJ, în urma căreia mi-am spus punctul de vedere.

Vreau să fie foarte clar: nu îmi depun mandatul de premier desemnat. Am acceptat această responsabilitate cu bună-credință și voi merge mai departe cu mandatul încredințat, pentru că România are nevoie urgentă de stabilitate și de un Guvern funcțional.

Respect decizia colegilor mei, chiar dacă mi-aș fi dorit ca propunerea pe care am prezentat-o să fie analizată dincolo de presiunea și emoțiile momentului. Am acceptat mandatul de premier desemnat pentru România, nu împotriva PNL și nu împotriva lui Ilie Bolojan. Tocmai de aceea, nu pot fi de acord cu prezentarea acestei desemnări drept un «act ostil» sau o încercare de rupere a partidului. Nu am construit nimic împotriva colegilor mei și nu urmăresc o confruntare internă.

Guvern minoritar? Nu sunt vremuri pentru așa ceva. Am răspuns unei responsabilități într-un moment în care țara are nevoie urgentă de stabilitate și de un Guvern funcțional.

Nu voi transforma diferențele de opinie într-un conflict personal și nu voi răspunde atacurilor prin alte atacuri”, a scris Adrian Veștea pe Facebook.