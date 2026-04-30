Răspunsul obraznic al purtătoarei de cuvânt a Guvernului, Ioana Ene Dogioiu, la o întrebare banală a unui reporter

Luiza Dobrescu

În timp ce Ilie Bolojan promite dialog, transparenţă decizională în instituţiile publice și normalitate, comportamentul său și al colaboratorilor spune altceva. Ignorarea întrebărilor, răspunsuri răstite, reporteri marginalizați au ajuns practică uzuală în Guvernul Bolojan.

Pe lângă agenda de guvern la secret, informările publice trunchiate sau întârziate, reporterii acreditați la Guvern mai au de luptat și cu atitudinea lipsită de profesionalism a purtătorului de cuvânt al Guvernului, Ioana Ene Dogioiu. Nu de puține ori s-a răstit sau chiar a certat jurnaliștii pentru întrebările adresate premierului sau membrilor guvernului.

Ioana Ene Dogioiu, vizibil ofensată de o întrebare normală

S-a întâmplat și la ultimul briefing de presă de după şedinţa de la guvern, de miercuri. Pe un ton răstit și zeflemitor, Ioana Ene Dogioiu a pus-o la punct pe o jurnalistă pentru că a îndrăznit să adreseze o întrebare banală, despre programul public al premierului:

„Reporter: În afară de întâlnirea de la Ministerul Transporturilor, ne mai puteţi spune ce alte întâlniri a mai avut premierul, astăzi?
Ioana Ene Dogioiu: Nu, nu vă pot spune!”, a răspuns purtătorul de cuvânt al Guvernului, vizibil ofensată de o întrebare normală despre programul de lucru al unui funcţionar al statului.

Nu e prima dată când Ioana Ene Dogioiu îi ceartă pe jurnaliștii acreditați la Guvern.

De altfel, atitudinea sfidătoare pare să fie o trăsătură comună în interiorul guvernului. Și premierul Ilie Bolojan ignoră de multe ori jurnaliștii sau tace pur și simplu, în așteptarea unor întrebări comode.

Citește și

FLASH NEWS Bolojan clarifică zvonurile despre posibile trădări în interiorul PNL la votul moțiunii: „Am încredere în colegii mei”
12:01
Bolojan clarifică zvonurile despre posibile trădări în interiorul PNL la votul moțiunii: „Am încredere în colegii mei”
VIDEO Incendiu puternic la o groapă de gunoi din Iași. Șeful Gărzii de Mediu explică intervenția și cauzele dezastrului
11:57
Incendiu puternic la o groapă de gunoi din Iași. Șeful Gărzii de Mediu explică intervenția și cauzele dezastrului
EXCLUSIV Noi detalii în cazul sinuciderii doctoriței de la INML. Fiica generalului Goleanu nu a lăsat niciun bilet de adio. Ce au descoperit însă anchetatorii în casă
11:55
Noi detalii în cazul sinuciderii doctoriței de la INML. Fiica generalului Goleanu nu a lăsat niciun bilet de adio. Ce au descoperit însă anchetatorii în casă
FLASH NEWS Bolojan nu exclude suspendarea preşedintelui Nicuşor Dan: „Acţiuni de genul acesta ar fi posibile”
11:29
Bolojan nu exclude suspendarea preşedintelui Nicuşor Dan: „Acţiuni de genul acesta ar fi posibile”
ALEGERI Alegerile din România vor avea reguli noi: Se schimbă legile partidelor și se pregătește un nou Cod electoral. AEP: „Obiectivul nostru este clar”
11:27
Alegerile din România vor avea reguli noi: Se schimbă legile partidelor și se pregătește un nou Cod electoral. AEP: „Obiectivul nostru este clar”
INEDIT Franța vrea să preia modelul Canadei. Implementarea unui program de identificare a ingerințelor străine în procesul electoral, ce presupune acesta
11:13
Franța vrea să preia modelul Canadei. Implementarea unui program de identificare a ingerințelor străine în procesul electoral, ce presupune acesta
Mediafax
Tanczos Barna, despre MERCOSUR: nu vor exista falimente imediate
Digi24
Cum se poate ajunge la alegeri anticipate, un scenariu aproape imposibil de realizat
Cancan.ro
Alina avea doar 16 ani și a murit pe loc. Ce postase adolescenta înainte de tragedia din Giurgiu
Prosport.ro
Eugenie Bouchard nu are deloc inhibiții. Sesiunea foto cu care i-a zăpăcit pe fani
Adevarul
Reacțiile ironice ale românilor la criza politică și moțiunea PSD-AUR: „Acest băiat cu 11 clase urmează să decidă soarta țării”
Mediafax
Cât a costat până acum conflictul militar dintre SUA și Iran?
Click
Dan Negru și părintele Vasile Ioana, moment cutremurător în Canada. Întrebarea unei doctorițe românce despre eutanasie i-a marcat pe cei doi: „M-a năucit”
Digi24
Ce va face Bolojan dacă moțiunea de cenzură PSD-AUR împotriva Guvernului va trece
Cancan.ro
2 alerte de viscol năprasnic în România, emise de meteorologii Accuweather. Care sunt orașele afectate
Ce se întâmplă doctore
Vedetele care au slăbit după ce și-au făcut operație de micșorare a stomacului. Au topit rapid kilogramele în plus și arată senzațional
Ciao.ro
Wow sau Bau? Cât de mult le-au schimbat operaţiile estetice pe vedetele din România
Promotor.ro
2026: Dacă mașina are „pozițiile” sau DRL aprinse, mai trebuie să pornești și faza scurtă? Diferența între cele trei tipuri de lumini
Descopera.ro
Previziunea unui mare diplomat despre România în 1952
Râzi cu lacrimi
Banc cu femei. – Cât să vă bag? – Toatăăă!
Descopera.ro
Țesătura fără baterii transformă hainele într-un tensiometru în timp real
EXCLUSIV George Simion: Sunt bucuros că n-am ajuns idiotul util al PSD, dar sunt vinovatul de serviciu
11:47
George Simion: Sunt bucuros că n-am ajuns idiotul util al PSD, dar sunt vinovatul de serviciu
FLASH NEWS Trump, gata de reluarea războiului din Iran. Planurile unor lovituri rapide asupra infrastructurii energetice și controlul în Ormuz, pe masă
11:45
Trump, gata de reluarea războiului din Iran. Planurile unor lovituri rapide asupra infrastructurii energetice și controlul în Ormuz, pe masă
FLASH NEWS Marius Budăi, ultimatum la adresa lui Ilie Bolojan: „România nu are nevoie de un prim-ministru care supraviețuiește de azi pe mâine”
11:20
Marius Budăi, ultimatum la adresa lui Ilie Bolojan: „România nu are nevoie de un prim-ministru care supraviețuiește de azi pe mâine”
IMOBILIARE Unde verifici documentele tehnice ale cadastrului dacă ești plecat din localitate sau din țară
11:14
Unde verifici documentele tehnice ale cadastrului dacă ești plecat din localitate sau din țară
MARIUS TUCĂ SHOW Călin Popescu Tăriceanu: „Măsurile Guvernului Bolojan au creat o nemulțumire profundă și largă în țară”
11:00
Călin Popescu Tăriceanu: „Măsurile Guvernului Bolojan au creat o nemulțumire profundă și largă în țară”
ULTIMA ORĂ Premierul Bolojan explică „liniile roşii” pe care le-ar fi trecut, din punctul de vedere al social-democraților: „PSD joacă dramoleta opoziției”
10:59
Premierul Bolojan explică „liniile roşii” pe care le-ar fi trecut, din punctul de vedere al social-democraților: „PSD joacă dramoleta opoziției”

Cele mai noi

Trimite acest link pe