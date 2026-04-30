În timp ce Ilie Bolojan promite dialog, transparenţă decizională în instituţiile publice și normalitate, comportamentul său și al colaboratorilor spune altceva. Ignorarea întrebărilor, răspunsuri răstite, reporteri marginalizați au ajuns practică uzuală în Guvernul Bolojan.

Pe lângă agenda de guvern la secret, informările publice trunchiate sau întârziate, reporterii acreditați la Guvern mai au de luptat și cu atitudinea lipsită de profesionalism a purtătorului de cuvânt al Guvernului, Ioana Ene Dogioiu. Nu de puține ori s-a răstit sau chiar a certat jurnaliștii pentru întrebările adresate premierului sau membrilor guvernului.

Ioana Ene Dogioiu, vizibil ofensată de o întrebare normală

S-a întâmplat și la ultimul briefing de presă de după şedinţa de la guvern, de miercuri. Pe un ton răstit și zeflemitor, Ioana Ene Dogioiu a pus-o la punct pe o jurnalistă pentru că a îndrăznit să adreseze o întrebare banală, despre programul public al premierului:

„Reporter: În afară de întâlnirea de la Ministerul Transporturilor, ne mai puteţi spune ce alte întâlniri a mai avut premierul, astăzi?

Ioana Ene Dogioiu: Nu, nu vă pot spune!”, a răspuns purtătorul de cuvânt al Guvernului, vizibil ofensată de o întrebare normală despre programul de lucru al unui funcţionar al statului.

Nu e prima dată când Ioana Ene Dogioiu îi ceartă pe jurnaliștii acreditați la Guvern.

De altfel, atitudinea sfidătoare pare să fie o trăsătură comună în interiorul guvernului. Și premierul Ilie Bolojan ignoră de multe ori jurnaliștii sau tace pur și simplu, în așteptarea unor întrebări comode.

