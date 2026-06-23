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Lia Olguța Vasilescu anunță dezastru la Craiova după codul roșu de ploi. Ce s-a întâmplat în oraș

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Primarul municipiului Craiova, Lia Olguța Vasilescu, iese la rampă cu o atenționare în legătură cu prăpădul făcut de ploile din ultimele ore. Edilul le recomandă craiovenilor să evite zonele periculoase și să respecte îndrumările agenților de poliție.

A plouat de patru ori mai mult decât normal

,,Peste 100 de litri pe mp, până la această oră, din estimările CAO, după codul roșu de ploi. Am avut 24 de străzi inundate și patru copaci căzuți. Toate echipele de la CAO sunt în teren, dar la cantitatea aceasta de ploi nu face față nicio canalizare din lume, mai ales că a ajuns peste cota de avarie canalul Râului. ❗️Vă rugăm să respectați semnele agenților poliției locale și să evitați zonele unde încă este circulația oprită ( Promenada, Teodorini, pod Electro, zona Romanescu, Kaufland și Pelendava)”, a scris primarul pe o rețea de socializare.

Lia Olguța Vasilescu îi asigură pe craioveni că situația va reveni la normal și publică și un număr de telefon unde oamenii pot apela în caz de urgență.

,,Vom lucra și în această noapte, ca și cea trecută, ca să curățăm străzile, cu echipele de la Salubritate! Le mulțumesc tuturor celor care se pregătesc de o nouă noapte albă ca și ieri pentru efortul deosebit pe care îl fac! ❗️❗️Pentru urgențe sunați la 0251/984!”, a conchis Lia Olguța Vasilescu.

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