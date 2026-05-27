Lia Olguța Vasilescu: Tot orașul e un festival! Peste 500 de evenimente cu artiști din toată lumea, în toate sălile de spectacole, parcurile, piețele și piațetele din Bănie!

Lia Olguța Vasilescu a încărcat, pe pagina oficială de Facebook, o serie de fotografii în dreptul cărora vorbește despre un festival care reunește sute de evenimente în Craiova.

În luna mai 2026, primarul din Craiova anunța că a debutat Festivalul Shakespeare. Festivalul reunește peste 500 de evenimente care se desfășoară în 60 de locuri din oraș. De altfel, la festival iau parte artiști din 70 de țări. Atât localnicii, cât și turiștii pot lua parte la astfel de evenimente care încântă nu doar ochii și urechile, ci și sufletul.

„Tot orașul e un festival! Peste 500 de evenimente cu artiști din toată lumea, în toate sălile de spectacole, parcurile, piețele și piațetele din Bănie! Satul medieval din Parcul Romanescu e plin de concerte în fiecare seară! Festivalul Shakespeare continuă la Craiova și se adresează tuturor iubitorilor de cultură și de frumos!”, a notat Lia Olguța Vasilescu pe Facebook.

Festivalul Shakespeare din Craiova are loc în perioada 21 – 31 mai 2026. Una dintre atracțiile majore ale evenimentului reprezintă chiar Shakespeare Village. Cei care doresc să ia parte la diverse spectacole își pot procura bilet de intrare. Tema din acest an este „WILL matters / Voința naște materie”. Ediția precedentă a înregistrat peste 50.000 de spectatori.

Opțiuni pentru Shakespeare Village (acces complet la toate evenimentele din program):

Day Pass (pentru fiecare zi între 22 și 31 mai);

Multi-Day Pass – Weekend 1 (22 – 24 mai);

Weekend 2 (29 – 31 mai);

Weekdays (25 – 28 mai);

Full Pass (22 – 31 mai).

