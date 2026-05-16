Prima pagină » Actualitate » Ce statuete au observat craiovenii în centrul orașului. Mesajul transmis de Lia Olguța Vasilescu

Galerie Foto 20
Primarul Craiovei, Lia Olguța Vasilescu, a anunțat că în mai multe zone din oraș au început să fie montate elemente de mobilier urban artistic, menite să transforme spațiile publice și să le ofere un aspect mai atractiv și mai apropiat de oameni.

Noile instalații au fost amplasate în zona Pieței Valea Roșie, în zona Luxor din centrul orașului, dar și pe scările din apropierea Pasajului Nicolae Titulescu. Lia Olguța Vasilescu a explicat că noile obiecte de artă urbană completează amenajările realizate recent și adaugă „personalitate spațiului public”.

”În mai multe zone din Craiova am început să montăm elemente de mobilier urban artistic, care transformă spațiile publice în locuri mai vii și mai atractive.

Este vorba despre zona pieței din Valea Roșie, zona Luxor din centrul orașului sau scările de lângă Pasajul Nicolae Titulescu. În toate aceste locuri au fost instalate obiecte de artă urbană care completează noile amenajări și dau personalitate spațiului public”, a scris Olguța Vasilescu, pe pagina sa de Facebook.

Olguța Vasilescu anunță că proiectul va continua

Potrivit primarului Craiovei, elementele de mobilier urban artistic sunt realizate și montate de compania Eco Urbis, iar proiectul va continua și în alte zone ale orașului.

„Ne dorim ca spațiile publice să fie nu doar funcționale, ci și plăcute, surprinzătoare și apropiate de oameni”, a transmis Lia Olguța Vasilescu în mesajul publicat pe Facebook.

