Lia Olguța Vasilescu anunță că social-democrații ar avea voturile pentru un guvern minoritar PSD: ”Susținut de toți cei care au votat moțiunea de cenzură”

Lia Olguța Vasilescu a anunțat, într-o intervenție la Antena 3 CNN, că PSD a purtat deja discuții în Parlamentul României și s-a ajuns la concluzia că ar avea voturile necesare petru a instala un Guvern minoritar PSD. Primarul Craiovei a menționat că social-democrații se bazează pe același grup care a votat și moțiunea depusă împreună cu AUR, motiv pentru care nu a exclus, și de această dată, sprijin din partea formațiunii conduse de George Simion.

Olguța Vasilescu: ”Nu respingem varianta unui Guvern tehnocrat, dar nu în orice condiții, nu cu orice nume”

Olguța Vasilescu a dezvăluit ce discuții a purtat PSD astăzi cu Nicușor Dan și ce variante i-au pus pe masă social-democrații șefului statului. PSD i-a transmis președintelui că este gata să refacă coaliția, dar fără Ilie Bolojan, a doua propunere a fost varianta unui premier din partea PNL, dar și un guvern minoritar în jurul PSD, partidul considerând că are voturile necesare pentru a instala un premier.

Noi susținem mai multe variante, oricare poate să fie aleasă de președitele Nicușor. Prima variantă cu care am venit este să refacem coaliția, dar fără Ilie Bolojan.

A doua variantă cu care am venit este un premier din partea PNL, pentru că ei aveau mandatul de premier până anul viitor. Există și varianta unui guvern minoritar în jurul PSD, pentru că noi credem că avem voturile necesare pentru a instala un premier.

Mai există și varianta unui Guvern tehnocrat, dar nu orice variantă. Nu respingem varianta unui Guvern tehnocrat, dar nu în orice condiții, nu cu orice nume”, a declarat Lia Olguța Vasilescu.

”Dacă este ca PSD să dea primul ministru, acesta este liderul partidului, Sorin Grindeanu”

Întrebată de varianta Delia Velculescu, ca propunere de premier tehnocrat, despre care Gândul a scris în exclusivitate, primarul Craiovei a transmis că nu o cunoaște.

”Nu știu cine este doamna care se vehiculează (Delia Velculescu de la FMI n.r.), dar cred că premierul trebuie să cunoască realitățile din România (…) Nu o cunoaștem pe doamna respectivă, nu știu, poate colegii mei o cunosc, dar nu știu ce să spun.”, a spus Lia Olguța Vasilescu.

Olguța Vasilescu a punctat că pentru instalarea unui guvern minoritar PSD ar putea apela și la voturile AUR, ca în cazul moțiunii de cenzură, însă nu numai. Întrebată ce ministru ar putea da PSD în cazul în care s-ar ajunge la o astfel de propunere, fără discuție acesta va fi Sorin Grindeanu.

”Nu cred că vom ajunge acolo, pentru că președintele Nicușor Dan a spus că nu acceptă nicio combinație în care AUR să intre la guvernare.

Susținut nu doar de AUR, ci de toți cei care au votat moțiunea de cenzură. Nu un Guvern susținut doar de AUR, dar există mai mulți parlamentari care au votat moțiunea de cenzură (…) Poate nu este necesar să ajungem la voturile AUR.

”Noi am spus deja că, dacă este ca PSD să dea primul ministru, acesta este liderul partidului, Sorin Grindeanu”, a spus primarul Craiovei.

