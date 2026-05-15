Lia Olguța Vasilescu, critici la adresa lui Bolojan pentru că nu a făcut ”regionalizarea” României: ”Asta nu este reformă administrativă”

Lia Olguța Vasilescu, primarul Craiovei, s-a aflat joi la Râmnicu Vâlcea, alături de câteva zeci de primari din țară, la Adunarea Generală a Asociației Municipiilor din România. Printre altele, aceasta a afirmat că reforma administrativă va fi implementată odată cu regionalizarea, iar măsurile adoptate de premierul demis Ilie Bolojan prin OUG 7/2026, privind reducerea numărului de posturi din administrația publică locală, reprezintă mai degrabă niște ajustări cu impact financiar.

”Această reformă, care s-a făcut până acum cel puțin, a fost vizibilă de la caz la caz. De exemplu la Craiova nu a trebuit să fie disponibilizat niciun angajat. La Vâlcea am înțeles că la fel.

În alte localități importante din România poate au plecat 30-40, chiar mai multe persoane. Este în funcție și de cum am făcut angajările înainte de a veni această Ordonanță 7. Sunt unii care pe cifrele care au fost comunicate de prefect ar trebui să mai angajeze 40 de persoane și sunt alții care trebuie să mai facă disponibilizări. Deci, este de la caz la caz. Numai că asta nu este reformă administrativă‘, a declarat primarul social-democrat al Craiovei, Lia Olguța Vasilescu, joi seara, la Râmnicu Vâlcea.

De asemenea, Olguța Vasilescu a transmis că vom putea vorbi despre reformă administrativă doar în momentul în care ”vom avea un județ care să fie de fapt cât o regiune”.

”Vom vorbi despre reformă administrativă în momentul în care vom avea un județ care să fie de fapt cât o regiune – adică să se facă regionalizarea și să se meargă pe ceea ce există acum în regiunile pe care sunt constituite ADR-urile – când localitățile mici vor fi comasate și nu va mai exista nicio localitate fără 5.000 de locuitori. Asta trebuie să fie reforma administrativă. Ce s-a făcut până acum a fost mai degrabă din punct de vedere financiar să mai fie făcute niște ajustări”, a adăugat Vasilescu.

