Prima pagină » Sport » Ceremonie în Bănie. Campionii României, cetățeni de onoare ai Craiovei

Ceremonie în Bănie. Campionii României, cetățeni de onoare ai Craiovei

Elena Ailuţoaei
Ceremonie în Bănie. Campionii României, cetățeni de onoare ai Craiovei
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Urmărește-ne în Discover

Campionii de la Universitatea, staff și jucători, au primit, sâmbătă, titlul de Cetățean de Onoare al Craiovei. Ceremonia unei ceremonii  a avut loc la sediul Primăriei Craiova. Evenimentul organizat la Primărie a debutat cu interpretarea imnului național de către corul Filarmonicii Oltenia,

Universitatea Craiova a reușit să cucerească titlul de campioană a României după mai bine de trei decenii și jumătate, iar performanța a fost precedată de câștigarea Cupei României. Rezultatele deosebite obținute de leii din Bănie au determinat autoritățile locale să le acorde campionilor României una dintre cele mai importante distincții oferite de municipalitate.

Fiecare distincție a fost înmânată personal de primarul Lia Olguța Vasilescu. După premiere, toți sportivii premiați au semnat în Cartea de Onoare a Primăriei Craiova, gest simbolic rezervat personalităților care au contribuit la imaginea și prestigiul orașului, publică Gazeta de Sud.

Premiile jucătorilor care nu au putut participa la ceremonie, Mora, Mekvabishvili și Rus, au fost ridicate de președintele de onoare al clubului, Sorin Cârțu.

Olguța Vasilescu: „Cu aceeași pasiune cu care vă aclamă, orașul vă poate și sancționa!”

Primarul Craiovei, Lia Olguța Vasilescu, le-a transmis campionilor un mesaj emoționant, dar și un avertisment despre responsabilitatea pe care o aduce performanța într-un oraș care trăiește fotbalul la intensitate maximă.

„Acum câteva zile am primit vizita unei grupe de grădiniță în Primărie. I-am întrebat ce vor să se facă atunci când vor fi mari, iar toți au răspuns: fotbaliști. La vârsta de cinci ani, copiii nu știu să mintă și nici să se prefacă. Ei au arătat sentimentul pe care îl are un oraș întreg în aceste zile: mândrie.

Sigur că dumneavoastră i-ați inspirat să își dorească să ajungă și ei campioni, însă și noi trebuie să facem mai mult pentru viitorul fotbalului. Trebuie să investim în centrele de copii și juniori. La final, vreau să vă spun că deveniți cetățenii unui oraș care pune foarte multă pasiune în fotbal.

Cu aceeași pasiune cu care vă aclamă, dacă nu veți avea rezultate, vă va sancționa. Sper să nu uitați acest lucru și să ne aduceți în continuare multe bucurii”, a declarat Lia.

Recomandarea autorului: Universitatea Craiova și-a prezentat trofeele în fața suporterilor. Jucătorii au ajuns în centrul orașului cu un autocar descoperit

Recomandarea video

Citește și

SPORT Lovitură înainte de barajul FCSB – Botoșani. Starul echipei a primit o ofertă uriașă. Salariul este imens, dar jucătorul semnează cu o condiție
08:29
Lovitură înainte de barajul FCSB – Botoșani. Starul echipei a primit o ofertă uriașă. Salariul este imens, dar jucătorul semnează cu o condiție
SPORT Dinamo, parteneriat surpriză cu Tarom. Anunțul făcut de clubul „câinilor roșii”
22:11
Dinamo, parteneriat surpriză cu Tarom. Anunțul făcut de clubul „câinilor roșii”
SPORT Gest deosebit. Familia Lucescu a organizat pomana fostului antrenor la un centru social pentru copii și bătrâni din Teleorman
15:04, 22 May 2026
Gest deosebit. Familia Lucescu a organizat pomana fostului antrenor la un centru social pentru copii și bătrâni din Teleorman
SPORT „EXCLUSIV RAPID” – cine pleacă din Giulești, vara asta!
10:46, 20 May 2026
„EXCLUSIV RAPID” – cine pleacă din Giulești, vara asta!
SPORT Se întoarce la FCSB jucătorul considerat o mare „țeapă”. Actualul club a anunțat despărțirea de fotbalist: „Are salariu destul de mare”
09:43, 20 May 2026
Se întoarce la FCSB jucătorul considerat o mare „țeapă”. Actualul club a anunțat despărțirea de fotbalist: „Are salariu destul de mare”
SPORT EXCLUSIV FCSB, azi de la 16:45. Anamaria Prodan, totul despre Marius Baciu, noul antrenor al roș-albaștrilor
14:00, 19 May 2026
EXCLUSIV FCSB, azi de la 16:45. Anamaria Prodan, totul despre Marius Baciu, noul antrenor al roș-albaștrilor
Mediafax
Bărbatul care a „păcălit” canicula: și-a răcit casa fără aer condiționat și fără facturi uriașe
Digi24
Toți oamenii ayatollahului: aliații Iranului învață să se descurce singuri
Cancan.ro
Pescobar, DISTRUS. Restaurantul mega celebru a fost ÎNCHIS! Motivul este halucinant
Prosport.ro
FOTO. Imagini hot cu cea mai frumoasă voleibalistă din lume în costum de baie
Adevarul
Care este cu adevărat situația financiară a Rusiei și cum ar putea evolua războiul din Ucraina: „Aceasta nu este o economie care se prăbușește”
Mediafax
Crama de pe Autostrada Soarelui care a dus vinul dobrogean în lume
Click
Turiști din întreaga lume vin în România pentru a vedea locul unde au fost executați soții Ceausescu. „Totul este refăcut”
Digi24
EXCLUSIV „Orașul-fantomă” unde Legiunea Străină se pregătește pentru războaie. Digi24, imagini în premieră din Franța
Cancan.ro
A dat lovitura după Survivor! Gabi Tamaș a semnat. Pe ce post TV va putea fi văzut
Ce se întâmplă doctore
Ce arată primele rezultate ale necropsiei lui Robert, elevul din Bacău mort după ce s-ar fi înecat cu un sandwich
Ciao.ro
Wow sau Bau? Cât de mult le-au schimbat operaţiile estetice pe vedetele din România
Promotor.ro
Performanță spectaculoasă pentru un român în Formula 4. Pleacă din pole position
Descopera.ro
De ce dinozaurii carnivori aveau brațe așa mici?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Gheorghe: - Ioane, dacă eu m-aș însura cu soră-ta, noi doi ce-am fi?
Descopera.ro
O plantă considerată dispărută de 60 de ani a reapărut brusc
FLASH NEWS AutoFEST 2026 sau motoare turate la maxim, drifturi şi adrenalină, pe platoul din incinta Politehnica Bucureşti
18:21
AutoFEST 2026 sau motoare turate la maxim, drifturi şi adrenalină, pe platoul din incinta Politehnica Bucureşti
FLASH NEWS Protest masiv la Madrid. Spaniolii cer demisia premierului Sánchez pe fondul mai multor scandaluri de corupție
18:16
Protest masiv la Madrid. Spaniolii cer demisia premierului Sánchez pe fondul mai multor scandaluri de corupție
REACȚIE Fostul ministru al Transporturilor, Ciprian Şerban, face apel la luciditate: „Responsabilitatea publică se măsoară în decizii asumate”
17:56
Fostul ministru al Transporturilor, Ciprian Şerban, face apel la luciditate: „Responsabilitatea publică se măsoară în decizii asumate”
EXTERNE Un student a spart sistemul de comunicații al trenurilor de mare viteză din Taiwan. Patru garnituri au fost oprite temporar
17:40
Un student a spart sistemul de comunicații al trenurilor de mare viteză din Taiwan. Patru garnituri au fost oprite temporar
RĂZBOI Trump amenință Iranul cu o hartă provocatoare: „Statele Unite ale Orientului Mijlociu”. Gesturi similare au fost făcute și cu Venezuela și Groenlanda
17:35
Trump amenință Iranul cu o hartă provocatoare: „Statele Unite ale Orientului Mijlociu”. Gesturi similare au fost făcute și cu Venezuela și Groenlanda
FLASH NEWS Linia de curent care leagă România de Republica Moldova și Ucraina a picat din cauza furtunilor
17:17
Linia de curent care leagă România de Republica Moldova și Ucraina a picat din cauza furtunilor

Cele mai noi

Trimite acest link pe