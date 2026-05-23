Ceremonie în Bănie. Campionii României, cetățeni de onoare ai Craiovei

Primarul Craiovei, Lia Olguța Vasilescu, le-a transmis campionilor un mesaj emoționant, dar și un avertisment despre responsabilitatea pe care o aduce performanța într-un oraș care trăiește fotbalul la intensitate maximă.

„Acum câteva zile am primit vizita unei grupe de grădiniță în Primărie. I-am întrebat ce vor să se facă atunci când vor fi mari, iar toți au răspuns: fotbaliști. La vârsta de cinci ani, copiii nu știu să mintă și nici să se prefacă. Ei au arătat sentimentul pe care îl are un oraș întreg în aceste zile: mândrie.

Sigur că dumneavoastră i-ați inspirat să își dorească să ajungă și ei campioni, însă și noi trebuie să facem mai mult pentru viitorul fotbalului. Trebuie să investim în centrele de copii și juniori. La final, vreau să vă spun că deveniți cetățenii unui oraș care pune foarte multă pasiune în fotbal.

Cu aceeași pasiune cu care vă aclamă, dacă nu veți avea rezultate, vă va sancționa. Sper să nu uitați acest lucru și să ne aduceți în continuare multe bucurii”, a declarat Lia.