Lovitură înainte de barajul FCSB – Botoșani. Starul echipei a primit o ofertă uriașă. Salariul este imens, dar jucătorul semnează cu o condiție

Lovitură puternică venită chiar înainte de FCSB – Botoșani, semifinala barajului de calificare în preliminariile Conference League. Învingătoarea acestui meci, programat duminică, 24 mai, de la ora 20:30, va întâlni Dinamo, peste o săptămână, scrie PROSPORT.

Dar, până la partida de mâine, altul este subiectul zilei în vestiarul adversarei FCSB.

Mitrov, ademenit cu o ofertă uriașă

Pe adresa clubului patronat de Valeriu Iftime a venit o ofertă uriașă pentru unul dintre titulari. ProSport a aflat că jucătorului i s-a promis un salariu imens, însă va semna cu o singură condiție.

Din câte se pare, o grupare din prima ligă a Poloniei s-a interesat direct de serviciile lui Zoran Mitrov (24 de ani). Extrema celor de la FC Botoșani este titular și om de bază în angrenajul gândit de Marius Croitoru.

Mitrov mai are contract cu FC Botoșani până în 2027, dar oferta de 1 milion de euro este prea mare pentru ca Valeriu Iftime să nu-i dea curs. În plus, polonezii i-ar fi pregătit lui Mitrov un salariu impresionant – 30.000 de euro pe lună, mult peste ce primește fotbalistul în România.

Și Sebastian Mailat este un alt fotbalist curtat în această perioadă. Numele lui a fost rostit pentru un posibil transfer tot în Polonia.

Finanțatorul botoșănenilor și-a propus ca în sezonul viitor să reducă bugetul. Astfel, ofertele de transfer primite au prioritate, mai ales că FC Botoșani în ultimul an doar a cheltuit, fără venituri importante intrate în conturi. În acest context, lupta pentru un loc de Conference League devine decisivă. Dacă echipa se califică în cupele europene, este posibil ca patronul să păstreze actualul lot, ba și să-i mai aducă întăriri lui Croitoru.

De-a lungul carierei, Zoran Mitrov a jucat pentru LPS Banatul, UTA Arad U19, Sassuolo U18 și U20, Ripensia Timișoara, FC Brașov-SR, Petrolul și FC Botoșani. În actualul sezon, a bifat 39 de meciuri pentru FC Botoșani, reușind 5 goluri și 6 pase decisive. Are o cotă de piață de 900.000 de euro, potrivit Transfermarkt.

