Moscova și politica post-Orbán în Europa Centrală. Rusia a pierdut „teren” în Ungaria, dar are în vizor și alte „ținte”. „Setul standard de propagandă și dezinformare”

Moscova își redefinește politica post-Orbán în Europa Centrală. Rusia a pierdut „teren” după alegerile din Ungaria, însă alte „ținte” par a fi în vizorul Kremlinului. Alegerile parlamentare din Ungaria din 12 aprilie au marcat cea mai semnificativă schimbare politică din regiune. Victoria partidului Tisza al lui Peter Magyar a pus capăt anilor de guvernare controversată a lui Viktor Orbán și a inițiat o recalibrare a politicii Budapestei față de Rusia.
După ce Peter Magyar a preluat mandatul, Ungaria a acționat rapid pentru a restabili relațiile cu Bruxelles-ul.
Ministrul Economiei și Energiei – István Kapitany – a declarat că Budapesta va revizui atât finanțarea, cât și implementarea acordului din 2013 cu corporația de stat rusă pentru energie atomică, Rosatom, pentru extinderea centralei nucleare Paks din Ungaria.
În același timp, este puțin probabil ca Ungaria să rupă complet legăturile cu Moscova, notează Dimitar Bechev într-o analiză publicată de Carnegie Endowment for International Peace.
„Decizia de deblocare a asistenței UE către Ucraina a venit la scurt timp după ce livrările de petrol rusesc prin conducta Drujba au fost reluate.
Ungaria va găsi, probabil, sprijin atât din partea Slovaciei, cât și a Bulgariei, care continuă să depindă în mare măsură de rutele de tranzit al energiei conectate la Rusia”, avertizează Dimitar Bechev.
Pe 9 mai, prim-ministrul slovac Robert Fico s-a întâlnit la Moscova cu președintele rus Vladimir Putin pentru a discuta despre cooperarea energetică și războiul din Ucraina.
„Întâlnirea evidențiază o tendință mai amplă în Europa Centrală și de Est. Chiar și după căderea lui Viktor Orbán în Ungaria, mai mulți lideri regionali continuă să colaboreze cu Rusia în căutarea unor avantaje economice și politice.
Aceștia vor pleda pentru canale reînnoite de comunicare cu Rusia și o restabilire limitată a legăturilor economice.
Procedând astfel, se vor baza pe apelurile din Europa pentru lansarea negocierilor directe cu Putin, separat de calea SUA-Rusia”, mai scrie Dimitar Bechev.
Slovacia pare din ce în ce mai interesată să se poziționeze ca intermediar între Rusia, Ucraina și UE.
„Schimburile de replici ale lui Fico au coincis cu sugestia recentă a lui Putin că conflictul din Ucraina ar putea intra în faza sa finală.
Dacă va fi implementat, Bratislava s-ar putea confrunta cu suspendarea a până la 19 miliarde de euro din finanțarea UE.
O confruntare cu Bruxelles-ul nu este în mod evident în interesul lui Fico. Perspectivele economice ale Slovaciei sunt slabe”, continuă Dimitar Bechev.
Republica Cehă, sub conducerea prim-ministrului Andrej Babis a adoptat, în mod similar, un ton mai precaut față de Ucraina. Dar a evitat, în același timp, o ruptură mai amplă cu instituțiile occidentale.
„Babis a pledat împotriva unui sprijin nelimitat pentru Kiev și a cerut o soluționare negociată cu Rusia.
Dar guvernul preferă acum să coordoneze eforturile de achiziții fără a crește substanțial finanțarea directă de stat. Exporturile cehe de arme către Ucraina în perioada 2022–2026 sunt estimate la aproximativ 1,23 miliarde de euro”, punctează Dimitar Bechev.
Alegerile din 19 aprilie au adus o victorie decisivă partidului Bulgaria Progresistă al lui Rumen Radev, fostul președinte al țării.
În același timp, figuri importante din guvern au adoptat un ton mult mai sceptic față de sprijinul acordat Ucrainei.
„Viceprim-ministrul Ivo Hristov a declarat într-un interviu televizat că Bulgaria va opri exporturile de muniție și arme către Kiev.
Însă deciziile inițiale ale guvernului sugerează că schimbările retorice s-ar putea să nu se traducă într-o reorientare fundamentală a politicii externe.
De asemenea, pe 10 mai, Petar Vitanov, șeful grupului parlamentar Progresist Bulgaria, a confirmat că Sofia va menține acordul de cooperare în apărare pe zece ani cu Ucraina, semnat la începutul acestui an.
Radev, fost comandant al Forțelor Aeriene, va continua probabil să sprijine modernizarea militară, căutând în același timp să normalizeze anumite legături economice cu Moscova.
Politica privind gazele naturale este mai complicată. Bulgaria a încetat să mai primească gaze rusești în 2022, după o dispută cu Gazprom. Ulterior a semnat un acord controversat cu BOTAS din Turcia pentru a compensa pierderile de aprovizionare.
Renegocierea acestui acord este acum o prioritate guvernamentală”, explică Dimitar Bechev.
Rusia va continua să exploateze dezacordurile vizibile din cadrul UE, în special în ceea ce privește sancțiunile și politica energetică, avertizează Bechev.
„În țări precum Slovacia, Bulgaria și Republica Cehă, Rusia este o problemă controversată.
În scenariu ar putea apărea setul standard de propagandă și dezinformare cu scopul de a submina UE din interior”, încheie Dimitar Bechev..
