Valentin Stan: Xi a declarat că reîntinerirea Chinei merge mână în mână cu MAGA lui Trump

Alexandra Anton Marinescu
În cadrul unei ediții transmise live de Gândul, prof. univ. dr. Valentin Stan, istoric, jurnalist și analist, a punctat semnalele transmise după întâlnirea dintre liderii Chinei și Statelor Unite, spunând că declarațiile oficiale de la Beijing reprezintă o schimbare majoră în relația bilaterală. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.

Stan a explicat că formulările folosite de oficialii chinezi sunt neobișnuite și transmit un mesaj politic important despre relația cu administrația lui Donald Trump.

China nu comenta până acum politica internă americană

Profesorul a spus că limbajul folosit de Beijing după întâlnire reprezintă o ruptură față de stilul diplomatic tradițional al Chinei.

Mai ții minte ce am spus noi data trecută? Că va fi ceva… O să mergem două, trei minute, că sunt niște chestii foarte tari, pe care trebuie să le arătăm la oameni. Deci Trump ăla slab.

Valentin Stan a atras atenția asupra formulărilor din comunicatul oficial chinez.

Ce zice domnul Wang, ministrul de Externe? Folosește termenul de vizită cum? Istorică. Ce zice: deschis, profund, constructiv și strategic. A fost o întâlnire istorică.

În opinia sa, adevărata surpriză este că Beijingul a făcut referire la politica internă americană.

Niciodată în comunicatele oficiale chineze nu ai găsit aprecieri cu privire la politicile interne americane. Pentru că băieții de la Beijing nu fac așa ceva. Politica internă a SUA e o afacere a SUA.

Valentin Stan: E pentru prima oară când auzi așa ceva într-o comunicare oficială la chinezi

Invitatul consideră că mesajul transmis de Xi Jinping este fără precedent în relația dintre cele două state.

Este pentru prima oară în istoria relației bilaterale în care China face oficial referiri la politicile interne americane.

Valentin Stan a comentat și formularea folosită de Xi Jinping la banchetul oficial.

Mergem la ce spune Xi la banchet. Că el spune întâi în chineză și, pe urmă, ăla traduce. Reîntinerirea Chinei merge mână-n mână cu Make America Great Again.

Profesorul a concluzionat că acest tip de mesaj nu a mai existat până acum în comunicarea oficială a Beijingului.

Deci tu înțelegi ce s-a întâmplat la Beijing? E pentru prima oară când auzi așa ceva într-o comunicare oficială la chinezi.

