FCSB a pierdut cu FC Botoșani, în etapa a treia a play-out-ului Superligii. Gazdele s-au impus cu 3-2, după ce au fost conduse de două ori.

Au marcat Hervin Ongenda (35, 68), Sebastian Mailat (78), respectiv Darius Olaru (4), Florin Tănase (42 – penalty).

În clasamentul din play-out, FCSB conduce, 27 de puncte, și e urmată de FC Botoșani, același număr de puncte.

Mirel Rădoi explică eșecul FCSB din meciul cu FC Botoșani: „Aș fi zis că 200% nu pierdem”

„Este un scenariu la care ne-am fi gândit foarte greu, mai ales că am făcut o primă repriză bună, dar o a doua dezastruoasă, ca interpretare, organizare și implicare într-o parte. Dar este o partidă din care cu toții avem de învățat, și eu și jucătorii.

Important este cum ieșim după această partidă și cât de repede putem învăța. Ce s-a întâmplat în repriza a doua rămâne să aflăm și pe imaginile pe care le vom avea. Să vedem, poate a fost prea mare intensitatea meciului, poate or fi obosiți de la echipele naționale. Vom vedea zilele astea, vom analiza ca să putem remedia dintre lucruri pentru următoarea partidă.

A trebuit să discutăm anumite lucruri după meci. În situația asta, după o partidă de genul ăsta, în care 45 de minute a părut că ne-am văzut prima dată, e clar că eu și jucătorii trebuie să găsim soluții.

Ei știu foarte bine meciurile din Europa și cred că-și doresc să fie acolo. Poate dezamăgirea ratării play-off-ului este prea mare și nu știm să-i facem față. Sper ca la următoarea partidă jucătorii să fie bine din punct de vedere mental și să vedem ceea ce am lucrat în această perioadă, pentru că a fost o perioadă bună, cu pauza echipei naționale, jucătorii au fost chiar foarte bine la antrenamente. Chiar și la încălzire, când i-am văzut, dacă m-ar fi întrebat cineva aș fi zis că 200% nu pierdem nici măcar un punct astăzi”, a declarat Mirel Rădoi, la Digi Sport.