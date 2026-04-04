Prima pagină » Sport » Mirel Rădoi explică eșecul FCSB din meciul cu FC Botoșani: „Aș fi zis că 200% nu pierdem”

FCSB a pierdut cu FC Botoșani, în etapa a treia a play-out-ului Superligii. Gazdele s-au impus cu 3-2, după ce au fost conduse de două ori.

Au marcat Hervin Ongenda (35, 68), Sebastian Mailat (78), respectiv Darius Olaru (4), Florin Tănase (42 – penalty).

În clasamentul din play-out, FCSB conduce, 27 de puncte, și e urmată de FC Botoșani, același număr de puncte.

„Este un scenariu la care ne-am fi gândit foarte greu, mai ales că am făcut o primă repriză bună, dar o a doua dezastruoasă, ca interpretare, organizare și implicare într-o parte. Dar este o partidă din care cu toții avem de învățat, și eu și jucătorii.

Important este cum ieșim după această partidă și cât de repede putem învăța. Ce s-a întâmplat în repriza a doua rămâne să aflăm și pe imaginile pe care le vom avea. Să vedem, poate a fost prea mare intensitatea meciului, poate or fi obosiți de la echipele naționale. Vom vedea zilele astea, vom analiza ca să putem remedia dintre lucruri pentru următoarea partidă.

A trebuit să discutăm anumite lucruri după meci. În situația asta, după o partidă de genul ăsta, în care 45 de minute a părut că ne-am văzut prima dată, e clar că eu și jucătorii trebuie să găsim soluții.

Ei știu foarte bine meciurile din Europa și cred că-și doresc să fie acolo. Poate dezamăgirea ratării play-off-ului este prea mare și nu știm să-i facem față. Sper ca la următoarea partidă jucătorii să fie bine din punct de vedere mental și să vedem ceea ce am lucrat în această perioadă, pentru că a fost o perioadă bună, cu pauza echipei naționale, jucătorii au fost chiar foarte bine la antrenamente. Chiar și la încălzire, când i-am văzut, dacă m-ar fi întrebat cineva aș fi zis că 200% nu pierdem nici măcar un punct astăzi”, a declarat Mirel Rădoi, la Digi Sport.

China și Rusia, pregătite să colaboreze pentru soluționarea diplomatică a războiului din Orientul Mijlociu. Ce i-a propus Wang Yi lui Serghei Lavrov
🚨 Război în Iran, ziua 38: SUA și Iranul discută un potenţial armistiţiu de 45 de zile. Ormuzul, miza crucială a lui Trump
Produsul de lux la mare reducere în LIDL. Costă 22.99 lei, începând de astăzi
6 Aprilie, calendarul zilei: Gheorghe Zamfir împlinește 85 de ani. Steaua se califică în semifinalele UEFA, acum 20 de ani
NASA publică o fotografie cu Luna realizată de echipajul Artemis 2. Astronauții se pregătesc pentru primul zbor în jurul Lunii după 54 de ani
Concediile de vară în pericol. Vor fi limitate zborurile în Europa din cauza crizei energetice? Explicațiile unui expert în aviație, pentru Gândul

