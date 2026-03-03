Prima pagină » Sport » Marius Croitoru revine în Superliga! Leo Grozavu, antrenorul de la FC Botoșani, a încheiat conturile cu echipa moldavă

03 mart. 2026, 15:14
Marius Croitoru revine în Superliga! Leo Grozavu, antrenorul de la FC Botoșani, a încheiat conturile cu echipa moldavă
FC Botoşani şi Leo Grozavu au încheiat colaborarea, rezilierea contractului având loc de comun acord.

„Ratarea play-off-ului, „top 6” nefiind însă la startul sezonului un obiectiv pentru „roş-alb-albaştri”, a produs o dezamăgire uriaşă în familia „roş-alb-albastră”, „Leul” convenind cu conducerea clubului să pună punct colaborării, anunţă fcbotoşani.ro.

Surse Gândul susțin că noul antrenor va fi Marius Croitoru. În „cărți” ar mai fi și Liviu Ciobotariu.

„Să știți că nu este vorba despre ceva personal și nici despre un pahar care s-a umplut. Eu încerc acum să tratez situația cu respect. Am foarte mult respect pentru Leo și sper ca el să înțeleagă și să rămânem la fel de prietenoși și de corecți unul cu celălalt. Așa funcționează lucrurile într-o echipă.

Când o echipă are o problemă, nu are rezultate și intră într-o zonă de lipsă de încredere, atunci trebuie făcută o schimbare. Dacă aș fi făcut schimbarea în ianuarie, când simțeam că ceva nu este în regulă, lumea ar fi spus: «Băi, ăsta e nebun. Are loc de promovare, loc de play-off și îl dă afară». Dar acum am simțit că echipa avea nevoie să se schimbe, pur și simplu.

„Leo… e un om prietenos, respectuos, și e clar că nimănui nu i-a plăcut ideea de a renunța la el”

Am făcut asta din respect, pentru că altfel nu se mai înțelegea nimeni cu nimeni. Toți știau că ceva nu merge, dar sperau mereu că mâine va fi mai bine. Și din speranța asta, după 12 etape, te trezești cu trei puncte și ești terminat.

În momentul ăsta, dacă vrem să păstrăm direcția bună, trebuia să intervin. Iar cu Leo… e un om prietenos, respectuos, și e clar că nimănui nu i-a plăcut ideea de a renunța la el.

Dar nu cred că echipa a mai fost vreodată atât de corect evaluată ca acum. El a făcut multe lucruri bune, dar a ajuns într-o stare în care nu mai putea continua”, a declarat patronul Valeriu Iftime, la Radio Sport Total FM.

