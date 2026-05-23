Prima pagină » Actualitate » O adolescentă de 16 ani din Oradea a sfârșit tragic. A căzut de pe o clădire dezafectată în centrul orașului. Ce au descoperit anchetatorii

O tragedie a avut loc, vineri seara, în Oradea. O adolescentă de 16 ani a murit, după ce a căzut de pe o clădire dezafectată în centrul orașului. În jurul orei 21:29, a fost făcută o sesizare către numărul de urgență 112.

Incidentul a avut loc la pasajul de legătură dintre străzile Vasile Alecsandri și Independenței din Oradea. La locul incidentului s-au prezentat polițiștii de ordine publică, precum și polițiștii din cadrul Biroului de Combatere a Infracțiunilor contra Persoanei din cadrul Poliției Municipiului Oradea și specialiști criminaliști. Adolescenta ede 16 ani era din comuna Toboliu, județul Bihor. În urma căderii de pe clădirea dezafectată, minora s-a ales cu leziuni grave incompatibile cu viața.

„În urma investigațiilor efectuate de polițiști, persoana a fost identificată ca fiind o minoră, de 16 ani, din comuna Toboliu, județul Bihor”, a anunțat agentul șef Alin Laza, de la biroul de presă al IPJ.

„Colegii au încercat să o resusciteze, însă nu a răspuns manevrelor. Avea leziuni incompatibile cu viața”, a declarat dr. Hadrian Borcea, șeful UPU-SMURD Bihor, pentru Bihoreanul.

Ce au descoperit anchetatorii

Poliția Bihor a transmis că urmează să fie stabilită cauza exactă a decesului, în urma necropsiei. Nu există suspiciunea că minora ar fi fost victima vreunei infracțiuni, transmit polițiștii. Se crede că adolescenta de 16 ani s-ar fi aruncat de pe una dintre clădiri, dar motivele nu se cunosc deocamdată. Potrivit datelor, pe acoperișul clădirii dezafectate s-ar fi descoperit mai multe obiecte. Și anume, o sticlă de votcă, o geantă cu lucruri personale, inclusiv un telefon și o placă de păr.

