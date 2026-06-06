Prima pagină » Actualitate » Lucrările la Autostrada Transilvania, frânate de ploi torențiale. Când se redeschid șantierele

Lucrările la Autostrada Transilvania, frânate de ploi torențiale. Când se redeschid șantierele

Lucrările la Autostrada Transilvania, frânate de ploi torențiale. Când se redeschid șantierele
Galerie Foto 4
Autostrada Transilvania. Foto: CNAIR
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Urmărește-ne în Discover
Vremea capricioasă și cantitățile însemnate de precipitații își pun amprenta asupra marilor lucrări de infrastructură derulate de Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR). Printre acestea se numără Autostrada Transilvania, ale cărei șantiere sunt momentan blocate pe anumite porțiuni.
CNAIR a publicat un mesaj pe contul de socializare, în care anunță că terenul de pe mai multe șantiere ale Autostrăzii Transilvania este îmbibat cu apă din cauza ploilor torențiale. În consecință, accesul utilajelor este frânat, iar graficele de execuție a lucrărilor vor fi decalate.

Întârzieri pe șantierele A3 din cauza ploilor torențiale

Autostrada Transilvania. Foto: CNAIR

Ploile afectează și șantierele de pe A3!
Ploile torențiale din ultimele zile afectează șantierele de pe Autostrada Transilvania (#A3).
Mai multe sectoare au fost inundate, iar terenul îmbibat cu apă împiedică accesul utilajelor și desfășurarea lucrărilor conform graficelor de execuție.
Activitățile de pe șantiere vor fi reluate după îmbunătățirea condițiilor meteo.

Autostrada Transilvania. Foto: CNAIR

Cel mai bun an din istorie în materie de drumuri

2026 este un an al recordurilor în materie de drumuri construite. Printre cele mai ample roiecte programate să fie inaugurate anul acesta se numără tunelul Momaia de pe Autostrada Sibiu-Pitești, dar și viaducul de la Suplacu de Barcău, un punct esențial de pe Autostrada Transilvania. În total, este vorba de peste 200 de kilometri de șosele moderne.

Directorul Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere, Cristian Pistol, și-a propus ca în acest an să inaugureze circa 250 de kilometri de autostradă și drum expres. Cel mai bun an în materie de drumuri a fost 2024, când s-au dat în folosință aproape 200 de kilometri.

AUTORUL RECOMANDĂ

NS a publicat calculele despre lungimea căilor de transport din România. Cu câți kilometri de autostradă s-a îmbogățit țara noastră în 2025

Autostrada care leagă România de Ungaria, denumită „miracol” de presa maghiară: „S-a întâmplat ceea ce era așteptat de la Trianon încoace”

Recomandarea video

Mediafax
Doamna Ferrari le-a cumpărat o locuință victimelor DRONEI din Galați. Motivul
Digi24
„Arătau ca Țestoasele Ninja”: Grupuri misterioase de bărbați se aventurează tot mai des în canalele de sub New York. Ce caută ei acolo
Cancan.ro
630 lei în plus la pensie pentru acești pensionari din România. Care este singura condiție
Prosport.ro
FOTO, Cum arată manechinul care se mărită cu un milionar cu 23 de ani mai bătrân. Acesta a fost surprins cu alte două femei
Adevarul
Un general NATO acuză: „Românii veneau la exerciții fără drone și sisteme antidronă, organizați în aceeași structură învechită”
Mediafax
Lucruri pe care ChatGPT nu trebuie să le știe despre tine. Ce se poate întâmpla
Click
Horoscop 5-11 iunie. Taurii își rezolvă probleme financiare mai vechi, Leii au parte de o perioadă cu transformări profunde, Peștilor li se deschid uși importante
Digi24
VIDEO „Oaspeții lui Putin”. Controverse în Rusia după vizita lui Andrew și Tristan Tate: „Niște clovni occidentali. O alegere proastă”
Cancan.ro
Ce le-a cerut Vlad Verdeș, tânărul care și-a ucis tatăl polițist, magistraților. Nu le-a venit să creadă! 😲
Ce se întâmplă doctore
O mai ții minte pe Ana Maria Georgescu, artista bătută de Florin Chilian? Cum arată și cu ce se ocupă astăzi
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Promotor.ro
Dacia Solenza II: Un SUV electric urban pentru nostalgici? Ce dotări ar putea avea și cât ar costa în 2026
Descopera.ro
Adevărul nespus despre cum funcționează energizantele!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bulă supărat: – Bubulino, am aflat că ai amant!
Descopera.ro
Misterul colapsului mayaș: de ce au fost abandonate marile orașe ale civilizației antice
ȘTIINȚĂ Mitul rezilienței generațiilor trecute. Cum o confundăm cu suprimarea emoțiilor
16:00
Mitul rezilienței generațiilor trecute. Cum o confundăm cu suprimarea emoțiilor
COMEMORARE BBC: Veteranii Zilei Z comemorează 82 de ani de la Debarcarea din Normandia. Alte 98 de nume au fost adăugate pe Memorialul Britanic
15:16
BBC: Veteranii Zilei Z comemorează 82 de ani de la Debarcarea din Normandia. Alte 98 de nume au fost adăugate pe Memorialul Britanic
INEDIT Mierea recuperată din mormintele egiptene sigilate în urmă cu mai bine de 3.000 de ani poate rămâne comestibilă. Cum este posibil
14:51
Mierea recuperată din mormintele egiptene sigilate în urmă cu mai bine de 3.000 de ani poate rămâne comestibilă. Cum este posibil
VIDEO Un lider PNL acuză PSD că au adus în România modelul economic „Las Fierbinți”: „Consumi pe caiet, dar altcineva plătește datoria”
14:49
Un lider PNL acuză PSD că au adus în România modelul economic „Las Fierbinți”: „Consumi pe caiet, dar altcineva plătește datoria”
FLASH NEWS Bernadette Chirac, văduva preşedintelui francez Jacques Chirac, a încetat din viață la 93 de ani
14:46
Bernadette Chirac, văduva preşedintelui francez Jacques Chirac, a încetat din viață la 93 de ani
RĂZBOI Zelenski anunță atacuri cu drone în Rusia și avertizează Kremlinul că „trebuie să pună capăt războiului”
14:36
Zelenski anunță atacuri cu drone în Rusia și avertizează Kremlinul că „trebuie să pună capăt războiului”

Cele mai noi

Trimite acest link pe