Vremea capricioasă și cantitățile însemnate de precipitații își pun amprenta asupra marilor lucrări de infrastructură derulate de Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR). Printre acestea se numără Autostrada Transilvania, ale cărei șantiere sunt momentan blocate pe anumite porțiuni.

CNAIR a publicat un mesaj pe contul de socializare, în care anunță că terenul de pe mai multeale Autostrăzii Transilvania este îmbibat cu apă din cauza ploilor torențiale. În consecință, accesul utilajelor este frânat, iar graficele de execuție a lucrărilor vor fi decalate.

Cel mai bun an din istorie în materie de drumuri

2026 este un an al recordurilor în materie de drumuri construite. Printre cele mai ample roiecte programate să fie inaugurate anul acesta se numără tunelul Momaia de pe Autostrada Sibiu-Pitești, dar și viaducul de la Suplacu de Barcău, un punct esențial de pe Autostrada Transilvania. În total, este vorba de peste 200 de kilometri de șosele moderne.

Directorul Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere, Cristian Pistol, și-a propus ca în acest an să inaugureze circa 250 de kilometri de autostradă și drum expres. Cel mai bun an în materie de drumuri a fost 2024, când s-au dat în folosință aproape 200 de kilometri.

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