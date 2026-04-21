Un șofer în vârstă de 20 de ani, din Nojorid, a fost surprins de polițiștii rutieri din Bihor în timp ce rula cu 225 km/h pe Drumul Expres 16. Oamenii legii l-au identificat pe bărbat și l-au sancționat potrivit Codului Rutier.

Șoferul în vârstă de 20 de ani a fost surprins circulând cu viteză pe drumul care leagă Centura Oradea de Autostrada A3. IPJ Bihor a anunțat că incidentul a avut loc pe 19 aprilie 2026. Șoferul circula într-o zonă în care limita de viteză este de 120 km/h.

În urma incidentului, șoferului i-a fost reținut permisul pentru 120 de zile. De asemenea, a fost sancționat cu o amendă de 4.050 de lei, scrie ebihoreanul.ro.

Un alt șofer a rămas fără permis

Nu este un caz singular. Un alt tânăr, în vârstă de 20 de ani, a fost surprins în timp ce ar fi condus cu 208 km/h pe un sector de drum cu limita maximă de 90 de km/h. Incidentul a avut loc azi, 21 aprilie 2026, pe DN 71, în afara localității Sălcioara.

„La data de 21 aprilie a.c., în jurul orei 03:45, polițiștii Serviciului Rutier au depistat un tânăr, de 20 de ani, din comuna Voinești, în timp ce ar fi condus un autoturism pe DN 71, în afara localității Sălcioara, fiind înregistrat de aparatul radar cu viteza de 208 km/h, pe un sector de drum cu limita maximă de 90 de km/h.

Totodată, tânărul nu s-ar fi conformat semnalelor regulamentare de oprire ale polițiștilor și ar fi oprit luminile, pentru a nu fi observat de către aceștia.

În plus, înmatricularea autoturismului ar fi fost suspendată, întrucât ar fi avut inspecția tehnică periodică expirată.

Ca urmare a abaterilor constatate, conducătorul auto a fost sancționat contravențional cu amendă în valoare de 7.897,5 lei, conform prevederilor O.U.G. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice, iar permisul de conducere i-a fost reținut în vederea suspendării dreptului de a conduce pentru o perioadă de 150 de zile, fiindu-i eliberată dovadă înlocuitoare, fără drept de circulație. De asemenea, i-a fost retras și certificatul de înmatriculare al vehiculului.

Polițiștii dâmbovițeni le reamintesc conducătorilor auto faptul că viteza excesivă rămâne una dintre principalele cauze ale accidentelor rutiere grave”, transmit autoritățile dâmbovițene.

Autorul recomandă: