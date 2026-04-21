Greșeala care l-a lăsat fără permis pe un șofer de 20 de ani din Bihor. Cu câți km/h a putut să circule pe șosea

Greșeala care l-a lăsat fără permis pe un șofer de 20 de ani din Bihor. Cu câți km/h a putut să circule pe șosea

Greșeala care l-a lăsat fără permis pe un șofer de 20 de ani din Bihor. Cu câți km/h a putut să circule pe șosea
Un șofer în vârstă de 20 de ani, din Nojorid, a fost surprins de polițiștii rutieri din Bihor în timp ce rula cu 225 km/h pe Drumul Expres 16. Oamenii legii l-au identificat pe bărbat și l-au sancționat potrivit Codului Rutier.

Șoferul în vârstă de 20 de ani a fost surprins circulând cu viteză pe drumul care leagă Centura Oradea de Autostrada A3. IPJ Bihor a anunțat că incidentul a avut loc pe 19 aprilie 2026. Șoferul circula într-o zonă în care limita de viteză este de 120 km/h.

Un șofer a rămas fără permis din cauza vitezei

În urma incidentului, șoferului i-a fost reținut permisul pentru 120 de zile. De asemenea, a fost sancționat cu o amendă de 4.050 de lei, scrie ebihoreanul.ro.

Un alt șofer a rămas fără permis

Nu este un caz singular. Un alt tânăr, în vârstă de 20 de ani, a fost surprins în timp ce ar fi condus cu 208 km/h pe un sector de drum cu limita maximă de 90 de km/h. Incidentul a avut loc azi, 21 aprilie 2026, pe DN 71, în afara localității Sălcioara.

„La data de 21 aprilie a.c., în jurul orei 03:45, polițiștii Serviciului Rutier au depistat un tânăr, de 20 de ani, din comuna Voinești, în timp ce ar fi condus un autoturism pe DN 71, în afara localității Sălcioara, fiind înregistrat de aparatul radar cu viteza de 208 km/h, pe un sector de drum cu limita maximă de 90 de km/h.

Totodată, tânărul nu s-ar fi conformat semnalelor regulamentare de oprire ale polițiștilor și ar fi oprit luminile, pentru a nu fi observat de către aceștia.

În plus, înmatricularea autoturismului ar fi fost suspendată, întrucât ar fi avut inspecția tehnică periodică expirată.

Ca urmare a abaterilor constatate, conducătorul auto a fost sancționat contravențional cu amendă în valoare de 7.897,5 lei, conform prevederilor O.U.G. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice, iar permisul de conducere i-a fost reținut în vederea suspendării dreptului de a conduce pentru o perioadă de 150 de zile, fiindu-i eliberată dovadă înlocuitoare, fără drept de circulație. De asemenea, i-a fost retras și certificatul de înmatriculare al vehiculului.

Polițiștii dâmbovițeni le reamintesc conducătorilor auto faptul că viteza excesivă rămâne una dintre principalele cauze ale accidentelor rutiere grave”, transmit autoritățile dâmbovițene.

Citește și

PROIECT DE LEGE Deputații votează miercuri legea urșilor. Autoritățile locale ar putea acționa în caz de atac
20:09
Deputații votează miercuri legea urșilor. Autoritățile locale ar putea acționa în caz de atac
RELIGIE Semnele vremii de Sfântul Gheorghe: Ce spune prognoza populară: dacă plouă în această zi, cum va fi recolta de peste an?
20:03
Semnele vremii de Sfântul Gheorghe: Ce spune prognoza populară: dacă plouă în această zi, cum va fi recolta de peste an?
EXCLUSIV A apărut un nou stegar dac. Cine este Bogdan „Ticălosu” din Berceni și ce revendicări are
19:40
A apărut un nou stegar dac. Cine este Bogdan „Ticălosu” din Berceni și ce revendicări are
FLASH NEWS Bolojan anunță că va înlocui miniștrii PSD și va demonstra “că va guverna mai bine fără PSD și “mai ieftin, cu mai puțini miniștri”
19:34
Bolojan anunță că va înlocui miniștrii PSD și va demonstra “că va guverna mai bine fără PSD și “mai ieftin, cu mai puțini miniștri”
ACTUALITATE Escrocheriile legate de locurile de muncă croite de AI, în plină expansiune. Cum le indentifici, cum să le eviți
18:43
Escrocheriile legate de locurile de muncă croite de AI, în plină expansiune. Cum le indentifici, cum să le eviți
REACȚIE Șoșoacă, mesaj pentru PSD, USR și Bolojan: „Nu mă mai sunați, nu îmi mai sunați parlamentarii”
18:36
Șoșoacă, mesaj pentru PSD, USR și Bolojan: „Nu mă mai sunați, nu îmi mai sunați parlamentarii”
Mediafax
Reacții după decizia istorică ÎCCJ pe TVA
Digi24
Lovitură pentru Germania. Rusia se pregătește să oprească livrările de țiței kazah prin conducta Drujba
Cancan.ro
A rupt tăcerea! Dan Alexa, răspuns scurt despre relația cu Andreea Popescu după divorț
Prosport.ro
FOTO. Teodora Stoica a atras toate privirile într-o ținută mulată
Adevarul
Tunelul mare construit pe Autostrada Vestului, intră în linie dreaptă. Câți metri au mai rămas de excavat în galeriile sale
Mediafax
Bomba lui Boc în PNL: „Vrem electoratul USR, nu ideologia lor"
Click
Palatele din Bellu ale vedetelor pentru viața de apoi! Propunerea miliardarului Ion Țiriac pentru Ilie Năstase: „Te invit la mine!”. Cât costă, de fapt, un cavou de lux?
Digi24
Adevărul despre figura satanică cu cap de capră din imaginea lui Trump în chip de „Iisus”. „Ce naiba e creatura aia din mijloc”
Cancan.ro
Marele absent de la cununia civilă a Andreei Bălan. Puțini se așteptau ca tocmai el să nu fie prezent
Ce se întâmplă doctore
Adelina Chivu arată bestial la 44 de ani. Fosta prezentatoare tv, transformare uluitoare! Operațiile estetice au întinerit-o
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Promotor.ro
Chinezii mai lansează un atac asupra Dacia Bigster
Descopera.ro
ULUITOR: Arheologii au găsit un templu antic perfect circular
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. – M-am culcat aseară cu soţul Mariei! – Şi?!? la zi, cum e???
Descopera.ro
NASA sacrifică un instrument pentru Voyager 1! Unde a ajuns acum nava spațială?
SĂNĂTATE Somnul insuficient, un pericol ignorat: cum îți poate scădea performanța și afecta sănătatea pe termen lung, potrivit unui expert
20:18
Somnul insuficient, un pericol ignorat: cum îți poate scădea performanța și afecta sănătatea pe termen lung, potrivit unui expert
RELIGIE Rugăciunea către Sfântul Gheorghe: Ce să rostești pe 23 aprilie pentru ajutor, protecție și reușită în afaceri
20:06
Rugăciunea către Sfântul Gheorghe: Ce să rostești pe 23 aprilie pentru ajutor, protecție și reușită în afaceri
EDITORIAL Patrick André de Hillerin: Totul pentru Bolojan, totul pentru victoria împotriva românilor!
20:00
Patrick André de Hillerin: Totul pentru Bolojan, totul pentru victoria împotriva românilor!
ECONOMIE Cel mai mare producător de prezervative crește prețurile. Cum a ajuns războiul SUA-Iran să fie cauza principală
19:11
Cel mai mare producător de prezervative crește prețurile. Cum a ajuns războiul SUA-Iran să fie cauza principală
FLASH NEWS Pakistanul îndeamnă Iranul să vină la negocierile de la Islamabad și roagă SUA să prelungească armistițiul
18:55
Pakistanul îndeamnă Iranul să vină la negocierile de la Islamabad și roagă SUA să prelungească armistițiul
ENERGIE Ungurii de la MVM, care au vrut să cumpere E.ON România, lansează cea mai ieftină ofertă de gaze pentru români. Cât costă un MWh
18:51
Ungurii de la MVM, care au vrut să cumpere E.ON România, lansează cea mai ieftină ofertă de gaze pentru români. Cât costă un MWh

