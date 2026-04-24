Prima pagină » Economic » INS a publicat calculele despre lungimea căilor de transport din România. Cu câți kilometri de autostradă s-a îmbogățit țara noastră în 2025

INS a publicat calculele despre lungimea căilor de transport din România. Cu câți kilometri de autostradă s-a îmbogățit țara noastră în 2025

INS a publicat calculele despre lungimea căilor de transport din România. Cu câți kilometri de autostradă s-a îmbogățit țara noastră în 2025
Lungimea autostrăzilor din România a crescut cu 131 de kilometri în 2025, iar lungimea rețelei de drumuri publice totaliza 87.200 km, din care 18.193 km erau drumuri naționae, 35.131 km drumuri județețe și 33,896 km drumuri comunale, arată datele publicate de Institutul Național de Statistică (INS). 

Din total, 18.193 km (20,8%) sunt drumuri naționale, 35.131 km (40,3%) drumuri județene, iar 33.896 km (38,9%) drumuri comunale.

„La 31.12.2025, lungimea rețelei de drumuri publice totaliza 87220 km, din care 18193 km (20,8%) drumuri naţionale, 35131 km (40,3%) drumuri judeţene şi 33896 km (38,9%), drumuri comunale.”, arată datele INS. 

Din punctul de vedere al tipului de acoperământ, structura rețelei de drumuri publice înregistra 52,5% (45.806 km) drumuri modernizate (în proporție de 94,9% drumuri modernizate cu îmbrăcăminți asfaltice de tip greu și mijlociu), 23,5% (20.455km) drumuri cu îmbrăcăminți ușoare și rutiere și 24,0% (20.959) drumuri pietruite și de pământ.

Din totalul drumurilor naționale, 6.189 km (34%) sunt drumuri internaționale, 1.268 km (7%) autostrăzi și 138 km (0,8%) drumuri expres. În ceea ce privește capacitatea de circulație, 2.530 km (13,9%) sunt drumuri cu patru benzi, 315 km cu trei benzi și 40 km cu șase benzi. La nivel județean, 53,5% din drumuri sunt modernizate, în timp ce în cazul drumurilor comunale, 32,3% sunt încă pietruite.

Rețeaua de cale ferată a însumat 10.615 km

Pe segmentul feroviar, la 31 decembrie 2025, rețeaua de cale ferată de folosință publică a însumat 10.615 km, dintre care 10.519 km (99,1%) sunt cu ecartament normal, 91 km cu ecartament larg și 5 km cu ecartament îngust.

