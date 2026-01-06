Prima pagină » Economic » Macroeconomie » Infrastructură & Telecomunicații » Autostrada care leagă România de Ungaria, denumită „miracol” de presa maghiară: „S-a întâmplat ceea ce era așteptat de la Trianon încoace”

Autostrada care leagă România de Ungaria, denumită „miracol” de presa maghiară: „S-a întâmplat ceea ce era așteptat de la Trianon încoace”

06 ian. 2026, 10:03, Infrastructură & Telecomunicații
Autostrada care leagă România de Ungaria, denumită „miracol” de presa maghiară: „S-a întâmplat ceea ce era așteptat de la Trianon încoace”

Un proiect de infrastructură din România a stârnit reacții neașteptate în presa din Ungaria. Jurnaliștii maghiari au descris deschiderea unei noi secțiuni de autostradă care ajunge până la granița dintre România și Ungaria ca pe un „miracol”. Tronsonul de autostradă A3, care face legătura între Târgu Mureș și Borș, a fost extins cu 68 de kilometri. În total, aproximativ 200 de kilometri de drum rapid conectează acum Transilvania de granița cu Ungaria. 

Ce a atras atenția vecinilor? Într-un comentariu plin de entuziasm, presa de la Budapesta spune că această legătură rutieră a fost greu de imaginat cu doar câțiva ani în urmă și că realizarea este aproape istorică, comparată simbolic cu evenimente din trecutul secolului XX.  Conform publicației maghiare Mandiner, bucata de autostradă care acum leagă efectiv Transilvania de granița cu Ungaria este văzută ca un fel de… miracol rutier.

România inaugurează noi kilometri de autostradă

Oficialii români citați de presa maghiară spun că România își propune să deschidă aproximativ 250 de kilometri de autostrăzi în 2026. Această evoluție uriașă în infrastructură este văzută de unii jurnaliști ca un pas mare înainte pentru legăturile dintre cele două țări.

Presa vecină nu se concentrează doar pe utilitatea pentru trafic. Articolul subliniază și faptul că drumul are o încărcătură simbolică, sugerând că el reflectă o conectare mai profundă între comunități și o deschidere a granițelor între România și Ungaria.

RECOMANDAREA AUTORULUI

Comisia Europeană a virat banii pentru autostrăzile româneşti. În conturile BNR au intrat aproape 600 de miloane de euro

Ministrul Transporturilor anunță că în 2025 s-a stabilit un nou record în materie de absorbție de fonduri europene pentru proiectele de infrastructură

Recomandarea video

Mediafax
Un oraș medieval, nu foarte vizitat de turiști, este principala recomandare pentru turism în 2026
Digi24
Recep Tayyip Erdogan, către Donald Trump după capturarea lui Maduro: „Venezuela nu trebuie să se cufunde în haos sau instabilitate”
Cancan.ro
Mama românului mort în infernul din Elveția își plânge fiul: 'Avea o viață frumoasă, nu-i lipsea nimic'
Prosport.ro
De ce nu a mai plecat Andreea Bălan în vacanță de Revelion pentru prima dată în 10 ani!
Adevarul
De ce România finanțează Ucraina în criză economică – explicația simplă a unui politolog
Mediafax
Boboteaza și Sfântul Ioan 2026: tradiții, obiceiuri și superstiții care marchează finalul sărbătorilor de iarnă
Click
Crima de la Medicină care a îngrozit România. Carmen Bejan, studenta care a ucis și tranșat un bărbat
Digi24
„Iulia, uită-te la expresia idioată a lui Gherasimov”. O rusoaică ironizează conducerea lui Putin într-un apel interceptat de ucraineni
Cancan.ro
Avertisment de iarnă severă în aceste orașe din România, emis de meteorologii Accuweather. Va ninge continuu!
Ce se întâmplă doctore
Dieta cu lapte cu care Gina Pistol a slăbit 8 kilograme. Regimul se ține două săptămâni
Ciao.ro
Wow sau Bau? Cât de mult le-au schimbat operaţiile estetice pe vedetele din România
Promotor.ro
Poliția Română: „Eeee, mai merg un sezon!” Pățania unui șofer care nu și-a schimbat anvelopele vechi
Descopera.ro
Trucul dovedit științific care îți îndeplinește toate dorințele
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Vânătorul către Scufiţa Roşie: - Pentru că îmi place de tine, o să-ți îndeplinesc trei dorințe!
Descopera.ro
Aproximativ 4.400 de sateliți Starlink se pregătesc de o migrație masivă. Decizia luată de SpaceX!
ACTUALITATE Meserii „indispensabile” dispărute. Centralista, omul sandviș, geamgiul ambulant sau deșteptătorul cu două picioare
10:49
Meserii „indispensabile” dispărute. Centralista, omul sandviș, geamgiul ambulant sau deșteptătorul cu două picioare
Gândul de Vreme Se întorc ninsorile în România. ANM, pentru Gândul, informații de ultimă oră: „Se va depune strat de zăpadă consistent”
10:39
Se întorc ninsorile în România. ANM, pentru Gândul, informații de ultimă oră: „Se va depune strat de zăpadă consistent”
VIDEO Dacia, pe primul loc în Raliul Dakar pentru prima dată în istorie. Premieră absolută pentru Sandriders
10:33
Dacia, pe primul loc în Raliul Dakar pentru prima dată în istorie. Premieră absolută pentru Sandriders
LIVE UPDATE RĂZBOI în Orientul Mijlociu, ziua 822. Atacuri puternice lansate de Israel asupra Libanului
10:20
RĂZBOI în Orientul Mijlociu, ziua 822. Atacuri puternice lansate de Israel asupra Libanului
LIVE UPDATE 🚨 Patriarhul Daniel săvârșește Sfințirea Mare a Apei la Catedrala Patriarhală. 10.000 de litri de Agheasmă Mare vor fi distribuiți credincioșilor
10:18
🚨 Patriarhul Daniel săvârșește Sfințirea Mare a Apei la Catedrala Patriarhală. 10.000 de litri de Agheasmă Mare vor fi distribuiți credincioșilor
FINANȚE Supraviețuire, modestie sau bogăție: Ce fel de trai duci în 2026, în funcție de salariul actual și de orașul în care locuiești
10:14
Supraviețuire, modestie sau bogăție: Ce fel de trai duci în 2026, în funcție de salariul actual și de orașul în care locuiești

Cele mai noi