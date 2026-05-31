Luiza Dobrescu
Guvernul a eliminat impozitul pe cifra de afaceri a multinaționalelor, iar cei de la AUR propun măsuri pentru ca profitul realizat în România să rămână în țară.

Alianța pentru Unirea Românilor a depus în Parlament o inițiativă legislativă de modificare a Codului Fiscal care prevede introducerea în categoria cheltuielilor nedeductibile a serviciilor intra-grup de management, consultanță, asistență sau transfer de proprietate intelectuală, dar și plafonarea deductibilității dobânzilor aferente finanțărilor intra-grup.

Inițiativa legislativă urmărește limitarea practicilor prin care profiturile realizate în România sunt transferate artificial în afara țării și reducerea mecanismelor de optimizare fiscală agresivă.

Senatorul Daniela Ştefănescu: „Marile companii își mută artificial profiturile în afara țării, în timp ce povara fiscală rămâne pe umerii firmelor românești”

Senatorul AUR Daniela Ștefănescu susține că România nu mai poate tolera mecanismele prin care marile companii își mută artificial profiturile în afara țării, în timp ce povara fiscală rămâne pe umerii firmelor românești care își plătesc corect taxele.

„Am depus o inițiativă legislativă de limitare a deductibilității acestor cheltuieli intra-grup, considerate una din principalele metode de optimizare fiscală agresivă. Ideea este simplă: dacă profitul este făcut în România, atunci și contribuția fiscală trebuie să rămână aici. Nu este despre blocarea investițiilor, este despre reguli corecte pentru toți și despre oprirea mecanismelor prin care profitul pleacă pe hârtie, iar nota de plată rămâne la cei care își plătesc taxele corect”, a declarat Daniela Ștefănescu, senator AUR.

Potrivit expunerii de motive, proiectul are ca obiect completarea art. 25 din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, prin instituirea unor reguli fiscale aplicabile operațiunilor intra-grup considerate cu risc ridicat de diminuare artificială a bazei de impozitare.

Documentul arată că serviciile intra-grup de management, consultanță, asistență sau transfer de proprietate intelectuală sunt folosite frecvent pentru transferarea profiturilor către jurisdicții cu fiscalitate mai favorabilă, în condițiile în care verificarea caracterului real și proporțional al acestor costuri este dificilă pentru autoritățile fiscale.

În același timp, potrivit inițiativei, finanțările intra-grup sunt utilizate pentru transferul indirect al profiturilor prin stabilirea unor costuri de finanțare excesive, fără o justificare economică proporțională.

Din acest motiv, proiectul stabilește că deductibilitatea cheltuielilor reprezentând dobânzi și costuri asimilate dobânzilor va fi limitată la nivelul dobânzii medii practicate pe piața financiară din statul de rezidență al creditorului, plus o marjă fixă de cel mult 1%.

