Cât te costă să îți sfințești locuința în 2026. Cum și când se face sfeștania

Sfeștania locuinței rămâne una dintre cele mai importante rânduieli pentru români, mai ales în momentele de schimbare sau cumpănă. În 2026, întrebarea legată de cost apare tot mai des, însă realitatea este că nu există un tarif fix, ci mai degrabă o contribuție care diferă de la caz la caz.

Cât a ajuns să coste sfințirea casei în 2026

Tot mai mulți credincioși vor să afle cât trebuie să scoată din buzunar pentru sfințirea locuinței. În practică, suma diferă în funcție de zonă, de parohie și de relația pe care o are familia cu biserica.

În cele mai multe cazuri, oamenii oferă între 100 și 300 de lei pentru o sfeștanie. Există însă și situații în care suma poate fi mai mică sau, dimpotrivă, mai mare. Important este că nu vorbim despre un tarif impus, ci despre o donație.

Sfeștania nu este considerată un serviciu cu preț fix, ci o slujbă pentru care fiecare credincios oferă atât cât poate și cât consideră potrivit.

Când se face sfeștania locuinței

Românii cheamă preotul pentru sfințirea casei în mai multe momente importante din viața familiei. Cel mai des, sfeștania se face atunci când oamenii se mută într-o locuință nouă sau după ce au terminat de construit o casă.

De asemenea, slujba este cerută după renovări importante, la început de an sau în perioade în care familia simte nevoia de liniște și binecuvântare. Nu de puține ori, preotul este chemat după momente dificile, precum boală, necazuri sau tensiuni în familie, precizează fresh24.ro.

Cum se desfășoară slujba de sfințire

Sfeștania este o slujbă de binecuvântare a locuinței și a celor care trăiesc în ea. Preotul vine în casă și rostește rugăciuni speciale pentru sănătate, pace, spor și alungarea răului.

În cadrul slujbei, apa este sfințită, iar apoi toate încăperile sunt stropite cu aghiasmă. În unele cazuri, preotul unge cu untdelemn sfințit anumite locuri din casă și face semnul crucii deasupra ușilor sau pe pereți, în funcție de obiceiul locului.

Pe durata slujbei, membrii familiei stau cu lumânările aprinse, în liniște și rugăciune, participând activ la momentul religios.

Ce trebuie să știe credincioșii

De regulă, familia trebuie să pregătească cele necesare pentru slujbă, însă există și situații în care preotul vine cu toate cele necesare sau transmite dinainte ce trebuie adus.

Prezența membrilor familiei este recomandată, pentru ca toți să primească binecuvântarea împreună.

