Se pregătește ruperea AUR? Marius Lulea, proaspăt exclus din partid, a dezvăluit că s-a întâlnit cu Dan Voiculescu, fondatorul INTACT-Antena 3 și al Partidului Umanist

Tensiunile din interiorul Alianței pentru Unirea Românilor (AUR) se amplifică în plină criză politică, într-un moment în care partidele parlamentare negociază formarea unui nou Guvern. Marius Lulea, unul dintre fondatorii AUR, care a fost exclus din partid, a confirmat că s-a întâlnit cu omul de afaceri Dan Voiculescu, fondatorul trustului INTACT și al Partidului Umanist. Întrevederea ridică întrebări privind o eventuală încercare de rupere a AUR, deși Lulea neagă că ar fi implicat într-un alt proiect politic.

În ultimele luni, în spațiul public s-a discutat tot mai des despre posibilitatea scindării AUR, în contextul unor proiecte politice distincte, inclusiv al eventualei susțineri a unui guvern din care AUR să nu facă parte.

Succesiunea evenimentelor, cum este și întâlnirea cu Voiculescu, este importantă, mai ales prin prisma rolului pe care Marius Lulea l-a avut în formarea partidului. Acesta se numără printre membrii fondatori ai AUR și este o figură cu influență și susținători în interiorul formațiunii.

Plecarea sa a produs tensiuni în partid, o evoluție firească, având în vedere că a fost unul dintre cei care au pus bazele formațiunii.

Marius Lulea confirmă întâlnirea cu Dan Voiculescu: „Este prima oară când mă văd cu dumnealui”

Marius Lulea a recunoscut, într-o intervenție la B1 TV, că a avut o întrevedere cu Dan Voiculescu, întâlnire care a avut loc pe 7 octombrie, la doar două zile după ce conducerea AUR a anunțat că acesta nu mai face parte din formațiune.

Întrebat despre discuția cu fondatorul trustului INTACT, Lulea a susținut că inițiativa i-a aparținut lui Dan Voiculescu și că a acceptat invitația în virtutea disponibilității sale de a dialoga cu diferiți actori din viața publică.

„Ieri mi-a solicitat o întâlnire. Este prima oară când mă văd cu dumnealui și, da, am fost astăzi. M-am văzut până acum, în viața politică, cu toți cei care au dorit să se vadă cu mine”, a declarat Marius Lulea la B1 TV.

Fostul prim-vicepreședinte al AUR a transmis însă că nu este interesat de un alt proiect politic și că nu participă la construirea unei noi formațiuni.

Cu toate acestea, momentul ales pentru întrevedere atrage atenția, în condițiile în care AUR traversează o perioadă de conflicte interne, iar scena politică este marcată de negocieri pentru învestirea unui nou Executiv.

Scandal în AUR după anunțul excluderii lui Marius Lulea. Fondatorul partidului contestă decizia

Întâlnirea cu Dan Voiculescu vine pe fondul unui conflict deschis între Marius Lulea și actuala conducere a AUR.

Pe 5 octombrie, prim-vicepreședintele AUR, Dan Dungaciu, a declarat că Lulea nu mai este membru al formațiunii, poziție susținută și de George Simion.

Marius Lulea a contestat însă excluderea, afirmând că nu a fost informat oficial despre o asemenea hotărâre. Ulterior, s-a confirmat faptul că Lulea a fost exclus din partidul suveranist.

Se încearcă fragmentarea suveraniștilor? Gândul a publicat în exclusivitate semnale de tensiune și în jurul lui Claudiu Târziu

Posibilitatea unei rupturi în AUR a fost discutată în spațiul public și înaintea conflictului dintre Marius Lulea și George Simion.

Într-un articol publicat în luna iunie, Gândul atrăgea atenția asupra unor posibile încercări de repoziționare a unor lideri din zona suveranistă, într-un context marcat, atunci ca și acum, de negocieri pentru formarea unui Guvern.

O analiză realizată de Andrei Țăranu îl prezenta favorabil pe Claudiu Târziu, în contrast cu alți reprezentanți ai curentului suveranist. Întrebarea care se ridică este dacă asemenea poziționări ar putea contribui la promovarea unor lideri considerați mai ușor de acceptat de celelalte partide în eventuale formule de colaborare politică.

Criza politică și negocierile pentru noul Guvern

Disputele interne din AUR se desfășoară într-un moment complicat pentru scena politică românească. Pe 5 octombrie, președintele Nicușor Dan l-a desemnat pe diplomatul Luca Niculescu pentru funcția de prim-ministru, după mai multe încercări nereușite de constituire a unui nou executiv.

Premierul desemnat a început negocierile cu partidele parlamentare pentru identificarea unei majorități care să susțină viitorul Cabinet. Pe 8 octombrie, Luca Niculescu a avut discuții cu reprezentanții PSD, PNL și UDMR, însă pozițiile formațiunilor privind participarea la guvernare rămân diferite.

George Simion a anunțat că partidul nu va vota un Cabinet condus de Luca Niculescu, în timp ce Marius Lulea s-a pronunțat anterior în favoarea dialogului între formațiunile parlamentare, chiar dacă partidul „extremist” AUR este, de facto, marginalizat din nou prin „cordonul sanitar”.