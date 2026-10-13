Reacția lui George Simion după ce Călin Georgescu a scăpat de arestul preventiv

Președintele AUR, George Simion, a postat un scurt mesaj pe rețelele sociale după ce judecătorul de la Tribunalul București, care inițial a stabilit cercetarea lui Călin Georgescu sub control judiciar, a decis acum anularea mandatului de arestare emis de Curtea de Apel București și plasarea inculpatului în arest la domiciliu.

Liderul AUR a spus că decizia instanței este rezultatul protestelor de la Arestul Central, numind-o „o mică victorie a românilor”.

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„Arest la domiciliu? Tot un abuz dar o victorie a protestelor, o mică victorie a românilor!”, a fost mesajul postat de George Simion, pe pagina sa de Facebook.

Călin Georgescu, eliberat după două săptămâni de arest

Fostul candidat la alegerile prezidențiale, Călin Georgescu, va fi scos din arest preventiv și plasat în arest la domiciliu, după ce judecătorul de la Tribunalul București, care inițial a stabilit cercetarea sa sub control judiciar, a decis acum anularea mandatului de arestare emis de Curtea de Apel București și plasarea inculpatului în arest la domiciliu, așa cum a cerut apărarea acestuia. Decizia nu este însă definitivă. Călin Georgescu va rămâne în arestul central până după judecarea contestației anunțată deja de DIICOT.

De ce a ajuns Călin Georgescu în arest preventiv

Cei trei judecători de la Curtea de Apel București, care au fost în completul care a decis arestarea lui Călin Georgescu la contestație pentru 30 de zile, au avut opinii diferite. Doi dintre ei au decis încarcerarea fostului candidat la prezidențiale și au motivat, printre altele, că „există suspiciunea rezonabilă că inculpații au săvârșit faptele” și că Georgescu s-ar fi pregătit să plece din țară.

Pe de altă parte, judecătoarea care a făcut opinie separată – și a spus că măsura controlului judiciar este suficientă – a susținut că nu este destul de bine conturată existența unui grup infracțional și acuzația de înșelăciune ar putea fi, de fapt, o relație comercială reală. Inițial, judecătorul de drepturi și libertăți decisese eliberarea lui Călin Georgescu și punerea sa sub control judiciar.

Practic, Călin Georgescu este acuzat de procurorii DIICOT de înșelăciune și constituirea unui grup infracțional organizat. Prejudiciul în acest caz s-ar ridica la 1,1 milioane euro.